قبل كورونا.. دراسة توقعت ظهور وباء يشبه الأنفلونزا يحصد أرواح 80 مليون

رعب وخوف سيطرا على سكان العالم حاليا، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي حصد أكثر من 169 ألف شخص، وتسبب في إصابة أكثر من مليوني شخص أخرون بجميع أنحاء العالم، ويأتي كل ذلك بعد أن حذر تقرير نشر في عام 2019 من انتشار فيروس قاتل شبيه بالأنفلونزا سيقتل 80 مليون شخص.

وبالرغم من أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر شهر ديسمبر عام 2019 في ووهان الصينية، إلا أن التقرير صدر في سبتمبر من العام نفسه عن مجلس رصد الاستعداد العالمي"GPMB"، والذي يضم فريق من خبراء الصحة بقيادة الرئيس السابق لمنظمة الصحة العالمية، حذر من وباء قاتل شبيه بالأنفلونزا قد تكون أثاره الأسوأ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

حذر التقرير من أن المرض الشبيه بالأنفلونزا يمكن أن ينتقل حول العالم في خلال 36 ساعة ويقتل 80 مليون شخص، وبالرغم من المبالغة في الأرقام إلا أن فيروس كورونا المستجد ظهر بالفعل وانتشر في العالم بشكل سريع وكبير، وهو متشابه بالفعل في أعراضه مع الأنفلونزا، ما يعني أن التقرير توقع ظهور كورونا المستجد قبل أشهر من انتشاره.

We are facing the threat of a #pandemic that could kill up to 80 million and wipe out 5% of the global economy. New report just out on the world's lack of #preparedness for #healthemergencies by the Global Preparedness Monitoring Board: https://t.co/06Rxf0ePyo #AWorldatRisk pic.twitter.com/ksOf8b7iOk