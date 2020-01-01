حقيقة انتقال كورونا للأطفال وهل يجب ارتداء كمامات؟.. خبراء يوضحون

نجد في الشوارع كثير من الأطفال يرتدون كمامات وأقنعة وقفازات لحماية أنفسهم من فيروس كورونا، فهم ليسوا في مأمن من الوباء أيضا مثل الكبار.

وقد يحمل الأطفال المرض ويساهمون في نقله للآخرين، لذا لا بد من أخذ الاحتياطات الكافية لإنقاذ الأطفال من العدوى، رغم أنهم أقل عرضة للإصابة بأعراض شديدة، شدد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، على أهمية التباعد الاجتماعي لإنقاذ الأطفال من الوباء.

هل ينتقل الفيروس للأطفال

ويوصي الخبراء بارتداء كمامات، بشرط أن يتجاوز سنهم العامين، لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين قد يكونوا أكثر عرضة للاختناق بالكمامات، وفقا لما ورد في صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين".

يوصي الخبراء بعدم السماح للأطفال بالخروج من المنزل، وإذا اضطررت للخروج عليك تغطية عربة الأطفال الرضع ببطانية توفر بعض الحماية وتسمح لهم بالتنفس.

بالنسبة للأطفال فوق سن الثانية، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالسماح للأطفال بارتداء أقنعة من القماش، مع الحرص على غسلها بالماء والصابون بشكل جيد وتجفيفها قبل الاستخدام.