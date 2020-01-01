حقيقة انتشار وانتقال فيروس كورونا عن طريق الأحذية

قد ينتقل فيروس كورونا من خلال أشياء كثيرة وعادات نقوم بها يوميا، ومنها الأحذية، وهو ما حذر منه عالم فيروسات.

ويجب على الشخص ارتداء زوج واحد فقط من الأحذية في الخارج مع استمرار فيروس كورونا، والذي يجب خلعه فور العودة إلى المنزل، وفقا لقناة "4" في برنامج بعنوان How Clean Is Your House.

وكشف فيلم وثائقي عن أن الأحذية قد تكون طريقة غير ملحوظة لتفشي الجائحة التي انتشرت في العالم في منزلك إذا لم تخلعها بمجرد دخولك إلى المنزل.

وكشفت الدكتورة جافيد عبد المنعم، طبيب الحوادث والطوارئ (A&E)، وطبيبة الفيروسات الدكتورة ليزا كروس، أن اتخاذ مثل هذا الإجراء سيحد من فرص تلوث المنزل بفيروس كورونا.

وقالت كروس، إن الفيروس يمكن أن يعيش على مواد مثل النعال المطاطية للأحذية من ثلاثة إلى خمسة أيام، وتوصي "بوجود زوج واحد فقط من الأحذية للخروج".

وتقترح الدكتورة كروس، أيضا الاحتفاظ بالأحذية في نفس المكان في صندوق، لتقليل خطر انتشار الفيروس.

فيما يُعتقد أن أي خطر لانتشار العدوى من الحذاء ضئيل للغاية، فهي تنتقل من شخص لآخر وليس من حذاء لآخر، فقالت الإخصائية الصحة العامة كارول وينر: "لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا يدخل إلى المنزل من الأحذية" وأنها "عمليا، على الجزء الأبعد من وجوهنا".