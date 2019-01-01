هل الأقنعة الطبية تحمي من الإصابة بفيروس كورونا؟

05:15 ص | الأربعاء 08 أبريل 2020
الأقنعة

الأقنعة

كتب: حسن شحاته

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تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، دفع العديد من الأشخاص لارتداء الأقنعة الطبية للوقاية من الجائحة العالمية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرًا حول قدرة تلك الأقنعة على الحماية من الفيروس.

وأعلن مجموعة من العلماء، توصلهم إلى أن استخدام الأقنعة الطبية يمكن أن يقلل من معدل انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي نقلا عن مجلة "ناتشورال ميدسين".

وأشار العلماء إلى أنه في الظروف المخبرية، تقلل الأقنعة بشكل كبير من عدد جزيئات الفيروسات المختلفة التي ينشرها المرضى المصابون، والتي تم تسجيل عددهم بواسطة جهاز خاصGesundheit II، الذي يحاكي التنفس البشري ويحلل عينات الهواء.

وأجريت التجربة على 246 متطوعاً يشتبه في إصابتهم بالفيروسات التنفسية، لاحظ الخبراء في جامعة هونج كونج أنه بفضل ارتداء الأقنعة انخفض عدد جزيئات الفيروسات المختلفة الموجودة في قطرات هواء الزفير بشكل ملحوظ لدى 111 مريضا.

الدكتورة هالة بدوي: الأقنعة تستطيع حجب أكثر من نصف ذرات الفيروس

وكانت الدكتورة هالة بدوي، رئيس وحدة مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، قد قالت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "الفيروس قد يمنح وقاية زائفة، وإذا ارتدى الشخص القناع، ولم يحافظ على مسافة المترين، قد ينتقل الفيروس، ويجب أن نرتدي الأقنعة في الأماكن المزدحمة".

وتابعت أن مركز منع العدوى الأمريكي، أكد أنه في الإمكان استخدام الأقنعة المصنوعة من قماش على طبقتين، حيث أنها تستطيع حجب 50% و60% من ذرات الفيروس، ومن ثم فإن ارتدائها لا يعفي من ضرورة الحفاظ على المسافة مترين على الأقل.

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