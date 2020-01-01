لكورونا فوائد آخرى عند البعض.. سجناء يرقصون ابتهاجا بالإفراج عنهم

بحركات مبهجة وفرحة ظهرت على وجوههم، احتفلت مجموعة من السجناء الإندونيسيين بالإفراج عنهم مبكرًا، بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد، بأدائها رقصة خاصة.

وأثناء خروجهم من بوابة سجن "جورونتالو" في جزيرة سولاويزي الأسبوع الماضي، نفذ العشرات من السجناء، الرقصة الخاصة بالتمايل يمينا ويسارا مع ابتسامة رافقت وجوههم، شكلوا فيها سلسلة بشرية.

وشارك المشرفون على السجن هذه اللقطات على تطبيق "تيك توك"، وحاز الفيديو على الكثير من الإعجاب وحقق ملايين المشاهدات.

وقال مسؤول السجن موزكيراتيلا مامبا، وفقا لوكالة "سبوتنك": "صورت فيديو الرقص بعد أن طلب مني أحد النزلاء تسجيله"، مضيفا "لقد أرادوا تسجيل فيديو لتذكر هذا اليوم".

وحصل أكثر من 30 ألف سجين مؤخراً على الإفراج المشروط المبكر، لمنع تفشي كورونا داخل السجون المكتظة في إندونيسيا.