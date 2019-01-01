كيف تنظف النقود من فيروس كورونا دون أن تفسدها؟

07:24 ص | الخميس 09 أبريل 2020
تنظيف النقود من فيروس كورونا

تنظيف النقود من فيروس كورونا

كتب: وكالات

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مع انتشار فيروس كورونا، ينصح الخبراء بتنظيف العملات الورقية والقطع النقدية المعدنية للتأكد من خلوها من الفيروسات الضارة، كما أكد بعض الخبراء أنها تمثل بيئة خصبة للفيروسات والجراثيم بسبب تناقلها الكثيف بين الناس.

وبخطوات بسيطة، نصح مصرف تايلند المركزي المتسوقين وتجار التجزئة بتنظيف العملات المعدنية والورقية بشكل صحيح للتأكد من خلوها من فيروس كورونا وفقا لديلي ميل البريطانية:

خطوات تنظيف النقود من الفيروسات دون إفسادها

يجب نقع العملة في محلول صابون غسل الصحون لفترة قصيرة، ومن ثم شطفها بالماء ومسحها برفق بقطعة قماش قبل وضعها تحت أشعة الشمس حتى تجف.

لا تستخدام مسحوق الغسيل أو المبيض في عملية التنظيف، أو غلي العملة الورقية تفادياً لتلفها.

وأكد الخبراء أن استخدام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان أكثر أماناً أثناء تفشي الوباء، ونصحوا باستخدام طرق الدفع الرقمية.

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