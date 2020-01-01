تحمل الفيروس 4 أيام.. الطريقة الصحيحة لاستخدام النقود وتجنب كورونا

01:20 م | الإثنين 16 مارس 2020
فيروس كورونا والنقود

فيروس كورونا والنقود

كتب: وكالات

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حذرت هيئة المستهلك الروسية من استخدام الأوراق النقدية، خوفا من انتشار فيروس كورونا عن طريقها، حيث يمكن أن يعيش الفيروس على الأوراق النقدية لمدة من 3 إلى 4 أيام.

الطريقة الصحيحة للوقاية من فيروس كورونا بعد استخدام النقود

ووفقًا لتقارير هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب ألا تلمس وجهك بعد استخدام النقود، وتغسل يديك على الفور.

ولا تقدم منظمة الصحة العالمية توصيات صارمة بعدم استخدام النقود، بحسب التقرير، ولكن من الناحية النظرية يمكن أن تكون النقود أيضًا قناة لنقل الفيروسات، حيث إن الفيروسات تظل نشطة على الورق والبلاستيك لبعض الوقت، كما أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الورق لمدة من 3 إلى 4 أيام، وعلى البلاستيك - حتى 9 أيام.

وقالت الهيئة إن المدفوعات دون لمس هي الأكثر أمانًا.

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