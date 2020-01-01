"منتشر ومش راضي يتهش".. سبب هجوم الناموس والذباب على المنازل

01:51 م | الأربعاء 01 أبريل 2020
ناموس

ناموس

كتب: منة العشماوي

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تشهد هذه الفترة انتشار شديد للذباب والناموس، ما جعل الناس يشعرون بضيق شديد وخاصة من البعوض الذي يتغذى على دم الإنسان ويعمل على لدغه وتسبب حك شديد وألم.

ويتساءل الكثيرون عن سبب انتشار الذباب والناموس هذه الفترة في مصر، حيث تعددت المنشورات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عدد من المستخدمين.

وجاءت التعليقات من مستخدمي موقع "فيسبوك" بـ "يا جماعة هو الدبان منتشر الأيام دي بطريقة رهيبة ومش راضي يتهش"، وعلق آخرون: "حد ملاحظ الدبان زايد أوي بطريقة بشعة اليومين دول"، و"الدبان احتل مصر هو في إيه"، و"الدبان في كل حتة البيت والشارع ورخم جدا ومش بيطلع".

كما علق آخرون عن البعوض: "هو في إيه الناموس لازق ليه بجد"، و"حد الناموس بياكله غيري يا جماعة"، و"هو إيه كمية الناموس دي يا جدعان"، و"ناموس ودبان مش عارف اعمل إيه".

سبب انتشار الذباب والبعوض

الدكتور محمد علي فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، يشرح لـ "الوطن" سبب انتشار الذباب والناموس هذه الفترة، حيث أن الأمر يعود لبداية ارتفاع درجات الحرارة التي جاءت بين المواسم أي فصلي الشتاء والربيع فبالتالي ذلك يساعد على التكاثر ومن المتعارف عليه وجود حركة غير طبيعية بين الفصول.

وذكر فهيم أن التكاثر يأتي بسبب الجو الدافئ، حيث أن الحشرات ليس موسمها فصل الشتاء، كما أن وجود عدد كبير من الأشخاص في المنازل بسبب حظر التجوال لتفادي فيروس كورونا، لفترات طويلة فيوجد زيادة انبعات الذي يجذب الحشرات والبعوض بالتحديد فبالتالي بدأ التكاثر وشارسة الهجوم وإزعاج زيادة عن الطبيعي وأيضا نتيجة تغيير الجو.

وأوضح أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، أن الحشرات تنتشر بكثافة بين المواسم، ولديها "حساسيات عالية"، فالصيف هو الفصل المفضل لها، والشتاء غير المفضل، ويكون ظهوره فيه قليلا.

وعن سر انتشار الذباب والناموس كثيرا في مصر الفترة الحالية، أوضح أن السبب في ذلك أن التذبذبات الحرارية ما بين الليل والنهار أعلى ما يمكن، ومع وجود رطوبة عالية، وهذا يزيد من نشاط الحشرات في ظروف مناخية معينة.

الاهتمام بنظافة المنازل

من المفترض أن يهتم السكان بمنزلهم بشكل كبير سواء من خلال التهوية وخفض نسبة الرطوبة من خلال عدم استخدام مياه كثيرة في المطبخ، وفتح الشفاط دائما، والاهتمام بنظافة البيت، لأن الحشرات تكون نشيطة وتسعى لأن تتغذى عن طريق بقايا الطعام، وفقا لوصف "فهيم".

ونصح باتخاذ الحذر وعدم استخدام المبيدات الكيماوية، وعلى الشخص تنظيف الأماكن التي من الممكن أن يتواجد بها ليلًا مثل "البلكونة"، أو النجف، أو المراوح، وغيرها.

كيفية التخلص من الذباب والبعوض بمواد طبيعية

 يمكن طرد الذباب والناموس بعدة طرق طبيعية، بحسب وصف فهيم، أبرزها استخدام الزيوت العطرية، مثل زيت النعناع، والقرنفل، وشجرة الشاي، والليمون، من خلال إضافة ملعقة من نوعين منها في لتر ماء، ورجها ثمّ رشها لطرد البعوض.

وتابع: "يمكن استخدام زيت البردقوش والخل والديتول، خاصة في دورة المياه والمطبخ، لأن الروائح التي تخرج منهما تجذب الذباب في دخول المنزل".

وأشار إلى أن جميع المواد السابقة طاردة للذباب والناموس من المنزل، ولو كان الهجوم غير طبيعي من الذباب في المدن، ففي الأرياف الأمر يتضاعف 10 مرات، لأنه بجانب تغير المناخ فهو بداية الموسم الزراعي.

نصائح أخرى لطرد الناموس

- وضع سلك للنوافذ يمنع دخول أي حشرات والتحقق من عدم وجود ثقوب.

- شراء الأجهزة الكهربائية الصاعقة للناموس.

- استخدام الأجهزة التي تخرج منها رائحة طبيعية تعمل على إبعاد الناموس.

- الحرص على ترك كل أنحاء المنزل جافة من الماء.

- وضع "الناموسية" حول سرير النوم.

- استخدام "المكنسة الكهربائية" فقوة الشفط تعمل على تجميع الناموس ومن الممكن وضع مثل قمع لسهولة اصطيادهم.

- هناك بعض النباتات التي تعمل على طرد الناموس مثل "الريحان والسيترونيلا".

- نظافة المنزل من القمامة حيث يتجمع الناموس في هذه المناطق.

- استخدام "المضرب الكهربائي الصاعق" للناموس.

 

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