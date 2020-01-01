"يقتل الفيروس".. 7 نباتات للوقاية من كورونا منها "الكرنب"

لا يزال يبحث الناس عن طرق سهلة وبسيطة ويمكن توافرها في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتفادي الإصابة به، وتعددت التعليمات الإرشادات الصحية، سواء من مطهرات أو أطعمة أو مشروبات وغيرهم.

ومن أبرز الأشياء التي تساعد على الوقاية من فيروس كورونا هي عدد من النباتات الطبيعية، التي شرحها الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية عبر قناته بموقع "يوتيوب".

وذكر أبو النصر، أن هناك دراسة نُشرت يوم 13 مارس، بين علماء إندونيسيا وتايلاند عن دور النباتات للوقاية من فيروس كورونا، وتعتمد هذه النباتات الطبية على وقف إنزيم البروتياز الذي يستخدمه الفيروس للتكاثر وانتشاره والعدوى به: "لو قدرنا نوقفه فالعدوى تقف أو ممكن نستخدمه كوقاية لو لقدر الله دخل الأغشية المخاطية على طول جهاز المناعة يقتله".

وفيما يلي أشهر 7 نباتات طبية للوقاية من فيروس كورونا

الكرنب

يحتوي على مادة فعالة له القدرة على قتل فيروس كورونا المستجد أو الوقاية منه.

الثوم

يحتوي على مواد فعالة تمنع إنزيم البروتياز.

البصل

غني بمواد فعالة تمنع إنزيم البروتياز.

ورق الزيتون

يحتوي على مواد تقي من الإصابة بفيروس كورونا

الشاي الأخضر

تناول الشاي الأخضر يساعد على الوقاية من فيروس كورونا

الكركمين

له دور جيد في منع انتشار الإنزيم داخل الجسم ومنع تكاثره.

الليمون

يعتبر أقوى شيء ممكن أن يستخدم، ويمكن وضع الزنجبيل معه للتخلص من حموضة الليمون، ولكن ينصح مرضى قرحة المعدة الابتعاد عن الليمون ومرضى ارتفاع ضغط الدم الابتعاد عن الزنجبيل.