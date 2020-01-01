"خذ فترات راحة".. طرق بسيطة لتجنب آلام الظهر أثناء عملك من المنزل

يضطر الكثير من الأشخاص، للعمل من المنزل، خلال الأيام الماضية، خاصة مع فرض حظر التجوال والعزل المنزلي، للوقاية من فيروس كورونا.

وللعمل من المنزل، هناك بعض التحديات، من بينها تجنب آلام الظهر، ومشاكل الظهر الناتجة عن الجلوس لوقت طويل خلف المكتب، لذا قدمت صحيفة "سي إن بي سي"، مجموعة من النصائح، لتجعل العمل من المنزل أكثر راحة لظهرك، أبرزها ما يلي:

تغيير وضعية الجلوس

من المهم أن تغير وضعيتك كل ساعة، لأن الجلوس في نفس الوضع أو الكرسي طوال اليوم، يمكن أن يؤدي إلى آلام الظهر والرقبة والكتفين، لذا من الممكن أن تبدأ يومك على طاولة المطبخ، ثم تنتقل إلى وضعية الوقوف أو تجلس على الأريكة.

ضع وسادة على الكرسي

يساعد وضع وسادة ناعمة على الكرسي أو المقعد، على جعل الجلوس أكثر راحة.

ارفع قدميك

يساعد رفع قدميك على سطح مرتفع أو تمديد ساقيك على زيادة وتحسين الدورة الدموية ويزيد من شعورك بالراحة والاسترخاء، ويجب أن يشكل الوركان مع الفخذين زاوية 90 درجة عندما تجلس على كرسيك.

ارفع جهاز الكمبيوتر المحمول

يجب أن يكون الجزء العلوي من شاشة الكمبيوتر أدنى بقليل من مستوى العين، حتى لا تضطر إلى إجهاد رقبتك للقراءة، وبعد ذلك، عندما تحتاج إلى الكتابة، يمكنك خفضه إلى مستوى يسمح بانحناء ذراعيك بزاوية 90 درجة.

دعم أسفل الظهر

إذا كنت تعاني من ألم أسفل الظهر، ينصح بوضع وسادة لدعم الفقرات القطنية لظهرك، و يمكن طي منشفة ناعمة ووضعها بين كرسيك وأسفل ظهرك.

خذ فترات راحة

من الضروري أخذ استراحة كل 30 دقيقة لمدة 3 إلى 5 دقائق من وضعية الجلوس المرهقة لظهرك، ويمكنك ضبط المنبه للتأكد من حصولك على هذه الاستراحة، وتتمشى في أرجاء المنزل أو تقوم ببعض التمارين الرياضية البسيطة.