باحثون يكشفون درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد

05:22 ص | الإثنين 30 مارس 2020
فيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا المستجد

كتب: وكالات

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كشف علماء صينيون عن درجة الحرارة التي ينشط بها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي تسبب في إصابة أكثر من 717  ألف شخص ووفاة أكثر من 33 ألف أخرون بجميع أنحاء العالم.

 وأوضح الباحثون بجامعة هونج كونج الصينية، أن الفيروس التاجي يبقى مستقرا لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي أربع درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوما، وفي الوقت ذاته، لا يتحمل فيروس درجات الحرارة المرتفعة، ويجرى إتلافه عند 70 درجة مئوية في غضون خمس دقائق، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويظل الفيروس التاجي متواجد على الورق لمدة 3 ساعات، وعلى الملابس والخشب المعالج يستمر لمدة يومين، وعلى الزجاج يعيش حتى أربعة أيام، وعلى البلاستيك حتى 7 أيام.

ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى 7 أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل والكامل.

يذكر أن أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطواريء الدولية بعد تفشي المرض، وتغيير وصفه من وباء إلى جائحة.

 

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