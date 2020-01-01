كيف تكتشف إصابتك بفيروس كورونا المستجد مبكرا؟

تحذيرات مستمرة، انتشرت خلال الفترة السابقة، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابة أكثر من 100 ألف شخص، ووفاة أكثر من 3 آلاف أخرون، ما أدى لموجة كبيرة من الذعر بين سكان العالم، ودعا منظمة الصحة العالمية، لإعلان حالة الطواريء الدولية، مع تفشي الفيروس التاجي.

وأوضح " كريس وايت" كبير المسؤولين الطبيين في بريطانيا، أن الفيروس ينتشر عن طريق القطرات التي من السعال والعطس، ويمكنها البقاء على قيد الحياة، في درابزين الحافلات والقطارات، لمدة تصل إلى 3 أيام، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ما هو فيروس كورونا؟

"Coronavirus" هو اسم لعائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والأمراض الأكثر خطورة مثل السارس، وظهر "كوفيد 19" في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر العام الماضي، ويهاجم فيروس كورونا الجهاز التنفسي ، مسبباً آفات الرئة الشبيهة بالالتهاب الرئوي.

يعتقد العلماء، أن السلالة الجديدة انتقلت من الخفافيش المباعة في سوق ووهان الصيني للمأكولات البحرية إلى البشر.

ما هي علامات الإنذار المبكر لكورونا؟

أوضحت هيئة الصحة البريطانية ومنظمة الصحة العالمية، أن هناك علامات تحذيرية، يمكن اكتشاف الفيروس بها بشكل مبكر:

سعال جاف

حرارة عالية مستمرة

ضيق في التنفس

الأوجاع والآلام في الجسد

التهاب الحلق أو الإسهال

وتكون الأعراض عادة خفيفة، وتبدأ في الارتفاع تدريجيا، وإذا ظهر على الشخص حمى وضيق بالتنفس لمدة 3 أيام، فذلك يعني ضرورة ذهابه إلى المستشفى، والخضوع لاختبار الفيروس.

وتطور هذه الأعراض، لا يعني بالضرورة أن الشخص يعاني من الفيروس، إذ أن بعض الأشخاص لا يعانون من أي أعراض، كما يصاب حوالي واحد من بين كل ستة من المصابين بكورونا المستجد بأمراض خطيرة وبصعوبة في التنفس ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

كيف يختلف فيروس كورونا عن الإنفلونزا؟

تشبه أعراض فيروس كورونا أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، ومع ذلك الإنفلونزا، يمكن أن تظهر أعراضها بشكل أسرع من فيروس كورونا.

علامات الإنفلونزا

حمى مفاجئة- درجة حرارة 38C أو أعلى

جسم مؤلم

الشعور بالتعب أو الإرهاق

سعال

التهاب الحلق

صداع

صعوبة النوم

فقدان الشهية

الإسهال أو ألم في البطن

ويمكن علاج الإنفلونزا، من خلال الحصول على الراحة والبقاء دافئًا، وتناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لخفض درجة الحرارة وعلاج آلام الجسد.

ما مدى سرعة ظهور أعراض فيروس كورونا؟

يُعتقد أن الفيروس ينتقل بين البشر من خلال قطرات تنتشر من السعال والعطس ولمس أو المصافحة، وتظهر أعراضه بين يومين و11 يوما، ووجدت دراسة حديثة أن متوسط فترة حضانته هي 5.1 يوم.

كيف يمكن حماية نفسك؟

أوضح خبراء الصحة، أن أفضل طريقة لمنع الإصابة بأي شكل من أشكال فيروس كورونا، هي ممارسة النظافة الشخصية الجيدة.

أغسل يديك كثيرًا بالصابون والماء، لمدة 20 ثانية على الأقل.

لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة.

تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

إذا كان لديك أعراض شبيهة بالبرد، فيمكنك المساعدة في حماية الآخرين، من خلال البقاء في المنزل، عندما تكون مريضا وتجنب الاتصال بالآخرين.

يجب أيضًا أن تغطي فمك وأنفك بمنديل، عندما تسعل وتعطس ثم ترميه وتغسل يديك.

من المهم أيضًا، تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي ربما تكون قد لمستها.