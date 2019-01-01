بعد وفاة سائق بسببها.. كيفية التعامل مع العملات الورقية تجنبا لفيروس كورونا

أصيب سائق أجرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما انتقلت إليه العدوى من نقود راكب مصاب بالمرض في بريطانيا، ما أدى لوفاة السائق، الأمر الذي يسلط الضوء على خطورة التعامل مع النقود التي تعد وسطا لانتشار المرض القاتل.

ويمكن أن يعيش الفيروس لمدة ثلاثة أيام على بعض الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ، و3 إلى 4 أيام على الورق، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال الفيروس من النقود (العملات الورقية)، إلى الأشخاص، وفقا لصحيفة "herald" البريطانية وموقع "cnbc" الأمريكي.

وفيما يلي، عدة نصائح لتجنب انتقال العدوى من العملات الورقية إلى الأشخاص، وكيفية الوقاية من الفيروس.

- غسل اليدين بالماء والصابون من 20 إلى 30 ثانية جيدا.

- عدم لمس النقود ولمس الفم أو الأنف أو الوجه بشكل عام لأن ذلك يساعد في انتقال الفيروس إليك.

- استخدام المعاملات الإلكترونية بدلا من النقدية.

- ارتداء القفازات أثناء استخدام النقود والتخلص منها بعد ذلك، وغسل اليدين بعد رمي القفازات.

- استخدام سائل تنضيف باستخدام بخاخة، وترك النقود قليلا في الهواء لضمان إزالة البكتيريا أو الفيروسات منها.

يقترح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن تقوم أيضًا بتنظيف وتعقيم أي شيء آخر تميل إلى لمسه كثيرًا باستخدام رذاذ التنظيف العادي أو المسح.