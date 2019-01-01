بعد وفاة سائق بسببها.. كيفية التعامل مع العملات الورقية تجنبا لفيروس كورونا

02:51 ص | الإثنين 30 مارس 2020
العملات الورقية

العملات الورقية

كتب: لمياء محمود

أخبار متعلقة

تحمل الفيروس 4 أيام.. الطريقة الصحيحة لاستخدام النقود وتجنب كورونا

تحمل الفيروس 4 أيام.. الطريقة الصحيحة لاستخدام النقود وتجنب كورونا

منها النقود والبصمة .. 7 أشياء قد تنقل عدوى فيروس كورونا إليك

منها النقود والبصمة .. 7 أشياء قد تنقل عدوى فيروس كورونا إليك

بعد قرار البنك المركزي.. كيف سيتم تعقيم النقود الصينية؟ 

بعد قرار البنك المركزي.. كيف سيتم تعقيم النقود الصينية؟ 

بالأسماء.. الصين تكشف عن 3 أدوية تعالج فيروس كورونا المستجد

بالأسماء.. الصين تكشف عن 3 أدوية تعالج فيروس كورونا المستجد

أصيب سائق أجرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما انتقلت إليه العدوى من نقود راكب مصاب بالمرض في بريطانيا، ما أدى لوفاة السائق، الأمر الذي يسلط الضوء على خطورة التعامل مع النقود التي تعد وسطا لانتشار المرض القاتل.

ويمكن أن يعيش الفيروس لمدة ثلاثة أيام على بعض الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ، و3 إلى 4 أيام على الورق، الأمر الذي قد يتسبب في انتقال الفيروس من النقود (العملات الورقية)، إلى الأشخاص، وفقا لصحيفة "herald" البريطانية وموقع "cnbc" الأمريكي.

وفيما يلي، عدة نصائح لتجنب انتقال العدوى من العملات الورقية إلى الأشخاص، وكيفية الوقاية من الفيروس.

- غسل اليدين بالماء والصابون من 20 إلى 30 ثانية جيدا.

- عدم لمس النقود ولمس الفم أو الأنف أو الوجه بشكل عام لأن ذلك يساعد في انتقال الفيروس إليك.

- استخدام المعاملات الإلكترونية بدلا من النقدية.

- ارتداء القفازات أثناء استخدام النقود والتخلص منها بعد ذلك، وغسل اليدين بعد رمي القفازات.

- استخدام سائل تنضيف باستخدام بخاخة، وترك النقود قليلا في الهواء لضمان إزالة البكتيريا أو الفيروسات منها.

يقترح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن تقوم أيضًا بتنظيف وتعقيم أي شيء آخر تميل إلى لمسه كثيرًا باستخدام رذاذ التنظيف العادي أو المسح.

الأكثر قراءة

"المريضة رقم صفر".. أول مصابة بفيروس كورونا: ظننت أنها إنفلونزا عادية

"المريضة رقم صفر".. أول مصابة بفيروس كورونا: ظننت أنها إنفلونزا عادية

أكدت وثائق حكومية صينية العثور على "المصابة صفر" أول مصابة بالفيروس التاجي المستجد الذي يجتاح العالم كورونا، في مدينة ووهان الصينية.
وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

وفاة سائق تاكسي بعدما لمس نقود راكب مصاب بكورونا

توفي سائق تاكسي بعد إصابته بالفيروس القاتل من خلال لمس أموال راكب مصاب بالعدوى
إصابة أول قطة في العالم بفيروس كورونا المستجد

إصابة أول قطة في العالم بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا أمس، عن إصابة أول قط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إثر التقاطه العدوى من مالكته.
هذه العادة تنشر الفيروس.. نصائح عند غسل الملابس للوقاية من كورونا

هذه العادة تنشر الفيروس.. نصائح عند غسل الملابس للوقاية من كورونا

نصائح خبراء في مجال الصحة باتباع بعض الخطوات عند غسيل الملابس خاصة بعد العودة للمنازل. 
"ملهمش مثيل".. أسرار علاج الليمون مع الزنجبيل وطريقة الاستخدام

"ملهمش مثيل".. أسرار علاج الليمون مع الزنجبيل وطريقة الاستخدام

فيما يلي فوائد الليمون والزنجبيل المذهلة وطريقة استخدامهما لعلاج عدد من الأمراض