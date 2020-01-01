عزل خمس نجوم.. لماذا تقدم فنادق السعودية شوكولاتة وبيبسي لمصابي كورونا؟

شوكولاتة وأنواع مختلفة من الفاكهة، بجانب بيبسي وأكياس مليئة بأفخر أنواع الحلويات، مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى أنها من داخل إحدى الفنادق في السعودية وهي تقدم للمصابين بفيروس كورونا الأطعمة والوجبات خلال فترات العزل الصحي.

هذه الصور والمشاهد لاقت إعجاب الكثيرين، مشيدين بالاهتمام الذي تقدمه السعودية لمواطنيها، معبرين بطريقة ساخرة عن تمنيهم أن يتواجدوا في الرياض ويأكلون الشوكولاتة في العزل الصحي الفاخر، بينما لقى انتقاد أشخاص آخرين الذين استنكروا تقديم الشوكولاتة والبيبسي التي من شأنها أن تضعف المناعة، في أمر أثار حيرة رواد "تويتر" الذين تسائلوا عن حقيقة هذه الصور ومن المسؤول عن تقديم هذه الأطعمة للمصابين دون إشراف طبي.

هل تقدم فنادق السعودية الشوكولاتة والبيبسي لمصابي فيروس كورونا في العزل الصحي؟

وحول هذا الأمر، علق أحمد خالد مسؤول الاستقبال بفندق "Le Park"، الذي نسب إليه الكثير من الأشخاص هذه الصور إليه، قائلا إن الكثير من الفنادق في المملكة تقدم هذه الوجبات والشوكولاتات لزوارها دائما وليس في فترة العزل الصحي، موضحا أن الفنادق بالسعودية تستقبل العائدين من السفر من بلاد أخرى للاستراحة قبل إجراء فحوصات كورونا، وتقدم لهم هذه الوجبات وليست للمصابين كما اعتقد البعض.

وأشار خالد، في حديثه ل"الوطن"، إلى أن السعودية يعرف عنها كرم الضيافة، وليس غريب عليها تقديم أشياء فاخرة، لافتا إلى أن المملكة اعتادت منذ انتشار الفيروس، أن تنقل العائدين من السفر من المطار بواسطة سيارة إسعاف إلى منتجع أو فندق، وتتكفل بمصروفات الفندق علاوة على توفر رعاية طبية متقدمة جدا حتى تظهر نتائج تحليلهم للفيروس.