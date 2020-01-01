عزل خمس نجوم.. لماذا تقدم فنادق السعودية شوكولاتة وبيبسي لمصابي كورونا؟

06:16 م | السبت 28 مارس 2020
العزل الصحي في السعودية

العزل الصحي في السعودية

كتب: رحاب عبدالراضي

أخبار متعلقة

ما الفرق بين العزل والحجر الصحي؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

ما الفرق بين العزل والحجر الصحي؟.. منظمة الصحة العالمية تجيب

دينا تنصح وهنادي مهنا تلجأ لـ"تيك توك".. فنانون في فترات العزل الصحي

دينا تنصح وهنادي مهنا تلجأ لـ"تيك توك".. فنانون في فترات العزل الصحي

مرسيدس تقدم معدات طبية لدعم مكافحة فيروس كورونا

مرسيدس تقدم معدات طبية لدعم مكافحة فيروس كورونا

صور.. توم هانكس وزوجته يعودان لأمريكا عقب شفائهما من فيروس كورونا

صور.. توم هانكس وزوجته يعودان لأمريكا عقب شفائهما من فيروس كورونا

شوكولاتة وأنواع مختلفة من الفاكهة، بجانب بيبسي وأكياس مليئة بأفخر أنواع الحلويات، مشاهد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى أنها من داخل إحدى الفنادق في السعودية وهي تقدم للمصابين بفيروس كورونا الأطعمة والوجبات خلال فترات العزل الصحي.

هذه الصور والمشاهد لاقت إعجاب الكثيرين، مشيدين بالاهتمام الذي تقدمه السعودية لمواطنيها، معبرين بطريقة ساخرة عن تمنيهم أن يتواجدوا في الرياض ويأكلون الشوكولاتة في العزل الصحي الفاخر، بينما لقى انتقاد أشخاص آخرين الذين استنكروا تقديم الشوكولاتة والبيبسي التي من شأنها أن تضعف المناعة، في أمر أثار حيرة رواد "تويتر" الذين تسائلوا عن حقيقة هذه الصور ومن المسؤول عن تقديم هذه الأطعمة للمصابين دون إشراف طبي.

هل تقدم فنادق السعودية الشوكولاتة والبيبسي لمصابي فيروس كورونا في العزل الصحي؟

وحول هذا الأمر، علق أحمد خالد مسؤول الاستقبال بفندق "Le Park"، الذي نسب إليه الكثير من الأشخاص هذه الصور إليه، قائلا إن الكثير من الفنادق في المملكة تقدم هذه الوجبات والشوكولاتات لزوارها دائما وليس في فترة العزل الصحي، موضحا أن الفنادق بالسعودية تستقبل العائدين من السفر من بلاد أخرى للاستراحة قبل إجراء فحوصات كورونا، وتقدم لهم هذه الوجبات وليست للمصابين كما اعتقد البعض.

وأشار خالد، في حديثه ل"الوطن"، إلى أن السعودية يعرف عنها كرم الضيافة، وليس غريب عليها تقديم أشياء فاخرة، لافتا إلى أن المملكة اعتادت منذ انتشار الفيروس، أن تنقل العائدين من السفر من المطار بواسطة سيارة إسعاف إلى منتجع أو فندق، وتتكفل بمصروفات الفندق علاوة على توفر رعاية طبية متقدمة جدا حتى تظهر نتائج تحليلهم للفيروس.

الأكثر قراءة

جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

جريمة في المتجر.. القبض على سيدة بسبب السعال على مواد غذائية بـ35 ألف دولار

في الوقت الذي يسعى فيه العالم للسيطرة على فيروس كورونا المستجد المتفشي بشدة، والذي تحول إلى جائحة عالمية، وفي الوقت الذي تستمر فيه النصائح والتوجيهات من الحكوما
صحيفة بريطانية تنشر خبرا ساخرا: ماذا حدث لقبيلة أكلت صيني مصاب بكورونا؟

صحيفة بريطانية تنشر خبرا ساخرا: ماذا حدث لقبيلة أكلت صيني مصاب بكورونا؟

أصيب العشرات من أفراد قبيلة نائية  من آكلي لحوم البشر،في غينيا الجديدة، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعدما قتلوا مهندس تعدين صيني مصاب بالفيروس وأكلوه، وتو
كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

كيف تعرف شبكة "الواي فاي" الخاصة بك مخترقة أم لا؟ مبرمج يجيب

يوضح لكم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات من خلال حديثه لـ"الوطن"، طريقة معرفة شبكة الواي فاي (Wi Fi) مخترقة أم لا
اليوم في ظاهرة فلكية نادرة.. الكعبة المشرفة تشهد تعامد الزهرة عليها

اليوم في ظاهرة فلكية نادرة.. الكعبة المشرفة تشهد تعامد الزهرة عليها

ظاهرة فلكية نادرة الحدوث تشهدها سماء مكة المكرمة اليوم الخميس 26 مارس 2020، إذ سيتعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة في تمام الساعة الثالثة و16 دقيقة عصرا.
إصابة أول قطة في العالم بفيروس كورونا المستجد

إصابة أول قطة في العالم بفيروس كورونا المستجد

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا أمس، عن إصابة أول قط بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إثر التقاطه العدوى من مالكته.