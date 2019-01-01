كمامة "N95".. هل يمكن ارتدائها لمدة أسبوعين؟ صيدلي يوضح: "هما 8 ساعات"

08:52 م | الخميس 26 مارس 2020
الكمامات

الكمامات

كتب: رحاب عبدالراضي

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انتشرت العديد من الأحاديث والخلافات، عن الكمامات والطريقة الصحيحة لارتدائها، والمدة التي يجب أن نتخلص منها بعد استخدامها للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نوع مرتفع الثمن من الكمامات، مدعين ارتدائه لمدة أسبوعين، ثم غسلها وارتدائها مرة أخرى، وهو ما تناقله الكثيرين، دون معرفة حقيقة هذا الأمر.

أنواع الكمامات

وحول هذا الأمر شرح الدكتور الصيدلي حازم عبدالمقصود، أنواع الكمامات والمدة الصالحة للاستخدام فيها، ثم التخلص منها، لافتا إلى أنه لا يوجد أي نوع من الكمامات، يمكن ارتدائه لعدة أيام كما يردد البعض:

هناك أنواع كتيرة في السوق المصري ‎أفضلهم ‎قناع N95 للوقاية من جميع أنواع الفيروسات بنسبة 95%، عشان كدا اسمها n95 ومن عيوبها إنها غير مريحة للتنفس، ويتم تغييرها من ساعتين لـ4 ساعات "ماينفعش تقعد فترة أكبر من كدا".

وأضاف: "يوجد 3 أنواع من ال n95 أول واحد هو 3m و دا العادي وأمريكي نوع تاني fbb2 ودا بريطاني ودا فيه حاجة مدورة كدا و دا مش فلتر دا منفذ للصوت ودا أرخص ونوع تالت برضه فكرته انه مختلف المنشأ".

وأكد عبدالمقصود، أن مدة ارتداء قناع  n95 هي 8 ساعات "دي المدة الأنسب ليها وبتستخدم single use، مش مثلا البسها 4 ساعات واصحي تاني يوم البسها 4 ساعات لا هما 8 ساعات سواء استخدام متواصل أو متقطع".

وأوضح: "‎الكمامات الزرقاء دي مش بتحمي من الفيروس حيث أن حجم ال pores أو الفتحات اللي فيها، بتمنع الفيروسات اللي حجمها من 2 لـ10 ميكرون، ولكن في الحقيقة الفيروس كوفيد 19، حجمه 0.12 micron ‎ ".

كيفية استخدام والتخلص من الكمامات

تخلص من أجهزة التنفس N95 بعد الاستخدام أثناء إجراءات توليد الهباء الجوي.

تخلص من أجهزة التنفس N95 الملوثة بالدم أو الجهاز التنفسي أو الإفرازات الأنفية أو سوائل الجسم الأخرى من المرضى.

تجاهل أجهزة التنفس N95 بعد الاتصال الوثيق مع أي مريض مصاب بمرض معدي يتطلب احتياطات الاتصال.

 قم بتعليق أجهزة التنفس المستخدمة في منطقة تخزين محددة أو احتفظ بها في حاوية نظيفة قابلة للتنفس مثل كيس ورقي بين الاستخدامات.

لتقليل التلوث المتبادل المحتمل ، قم بتخزين أجهزة التنفس بحيث لا تلامس بعضها البعض ويتم تحديد الشخص الذي يستخدم جهاز التنفس بشكل واضح.

يجب التخلص من حاويات التخزين أو تنظيفها بانتظام.

نظف اليدين بالماء والصابون أو معقم اليدين الكحولي قبل وبعد لمس أو ضبط جهاز التنفس الصناعي (إذا لزم الأمر للراحة أو للحفاظ على لياقته).

 استخدم زوجًا من القفازات النظيفة (غير المعقمة) عند ارتداء جهاز تنفس N95 المستخدم وإجراء فحص ختم المستخدم.

تخلصي من القفازات بعد ارتداء جهاز التنفس N95 وأية تعديلات يتم إجراؤها للتأكد من أن جهاز التنفس يجلس بشكل مريح على وجهك بختم جيد.

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