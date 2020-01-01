تحذيرات من الإفراط في استخدام الكحول للوقاية من كورونا: ممكن يحرق إيدك

يستخدم الكثيرون الكحول عدة مرات في اليوم للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أوصت المنظمة العالمية باستخدام الكحول المركز بنسبة 70% لأنه يساعد في القضاء على الفيروسات التاجية.

ورغم فوائد الكحول في مساعدة الشخص على الوقاية من فيروس كورونا إلا أنه يؤثر سلبا على البعض بسبب استخدامه كثيرا من خلال جفاف اليدين أو الحساسية أو الاحمرار أو الحك وغيره لذلك ينصح باستخدام الكريمات المرطبة.

كما حذر الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية من استخدام الكحول ثم الذهاب إلى البوتجاز لطهي الطعام أو إجراء أي شيء، كون الكحول يعتبر مادة مشتعلة جدا بحسب وصفه.

وذكر أبو النصر أن من الممكن أن يؤدي لأمر إلى حرق اليدين بشكل كبير، لذلك لابد من اتخاذ الحذر بالبُعد عن أماكن الاشتعال في حال استخدام الكحول حتى يطير تماما، وأيضا لابد من عدم رشه في الأسانسير على أماكن الأزرار.

ونصح أخصائي النباتات الطبية خلال صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بأن الحروق البسيطة يمكن وضع عليها عسل نحل.

فيما نصحت الدكتور إيمان سند استشاري الأمراض الجلدية لـ "الوطن"، بالعناية باليدين حتى لا يعاني الشخص من مشاكل في الجلد بسبب التعقيم أو اتباع التعليمات الوقائية كثيرا، ويأتي ذلك من خلال استخدام الكريمات المرطبة مرات متعددة خلال اليوم الواحد: "من حين لآخر كل ساعتين لـ أربع ساعات"، بحسب وصف إيمان.

وأشارت إيمان إلى أن الكريمات المرطبة يجب أن تكون خالية من المواد العطرية، التي يمكن أن تؤدي إلى حساسية ويفضل أن تحتوي على فيتامينات معززة لالتئام الجلد مثل فيتامين B12 أو فيتامين K.

وأوضحت استشار الأمراض الجلدية، أن في حال حدوث حساسية يفضل إضافة كريمات تحتوي على كورتيزون مع الكريمات المرطبة.