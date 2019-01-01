لمواجهة كورونا.. ابتكار أجهزة تنفس صناعي من أقنعة الغوص بإيطاليا

لسد مشاكل عجز أجهزة التنفس في مستشفيات إيطاليا الناجمة عن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد، تمكنت مجموعة من المهندسين الإيطاليين من ابتكارأجهزة تنفس صناعي من أقنعة الغوص.

ويعد إقليم لومبارديا، الأسوأ عالميًا من حيث انتشار الفيروس حتى الآن، حيث قامت شركة صغيرة تتواجد به، بتصنيع أجهزة للتنفس عن طريق استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D، حسبما نقلت "سبوتنيك" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد الجهاز الأساسي من الابتكار الجديد هو عبارة عن صمام بخاخ سُمي بـ"صمام فينتوري"، تم تصنيعه بتقنية ثلاثية الأبعاد، حيث يتم ربطه بأنبوب الأكسجين في الجهاز.

ويذكر أن الشركة قامت بتصنيع 100 صمام، وتم تسليمها للمسعفين، لمحاولات إنقاذ الأرواح والتغلب على الأزمة.

وتعد إيطاليا هي الأكثر تضررا في العالم من الفيروس الذي انتشر على نحو متسارع في أرجاء البلاد، حتى الوقت الحالي، حيث وصل عدد الوفيات فيها أكثر من 6820 شخصا، كما اقتربت الإصابات من 70 ألفا.