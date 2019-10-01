هدية المصريين لأطفال غانا: فصلان دراسيان لتخفيف الكثافة الطلابية

04:53 ص | الثلاثاء 10 مارس 2020
أحد الفصلين الذين تبرع بهما متطوعون مصريون

أحد الفصلين الذين تبرع بهما متطوعون مصريون

كتب: مها طايع

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مدرسة فى غانا ذات مساحة كبيرة، لكنها تقتصر على فصل واحد كئيب، جدرانه مشققة، وأرضيته غير مستوية، ومقاعده متهالكة، ما دفع «ريحان» لجمع تبرعات، وبناء فصلين للأطفال، هدية من أشقائهم المصريين.

ريحان التهامى، متطوعة، سبق لها تقديم مساعدات لفقراء بعض الدول الأفريقية منذ عامين، ومؤخراً علمت بتكدس 150 طالباً داخل فصل غير مجهز ولا يصلح للتدريس وتلقى العلم فى قرية «تاماى»، بدولة غانا فقررت التدخل الفورى: «متطوع مصرى فى غانا وصف لى حالة الطلاب ومعاناتهم لتلقى العلم، وتأكدت بنفسى من الوضع المزرى، فقررت المساعدة ببناء الفصلين».

52 ألف جنيه تكلفة بناء الفصلين داخل المدرسة، تم جمع جزء منها، وجارٍ تلقى باقى التبرعات، حسب «ريحان»، التى تنوى تجهيز الفصلين بعد البناء بشراء مقاعد جديدة وسبورتين وبعض الأدوات المكتبية للطلاب: «لو الفلوس ساعدتنا هحاول أجيب ملابس للأطفال تشجعهم على المجىء للمدرسة، خاصة إن نصهم مش بيروح، وقليل منهم حريصون على الاستفادة، لكن للأسف بيئة التدريس غير صالحة».

تستقبل «ريحان» التبرعات من داخل وخارج مصر، ولا تقتصر مساعيها على مساعدة طلاب غانا، إنما توجه التبرعات حالياً لإعداد بئر لمياه الشرب لفقراء دولة أوغندا، وتصل تكلفتها نحو 48 ألف جنيه، تم جمع 10 آلاف جنيه، وتأمل فى استكمال المبلغ قريباً: «بدأت جمع التبرعات من 5 أيام فقط، وهدفى من البير مساعدة أشقائنا الأفارقة هناك، وفى الوقت نفسه صدقة جارية على روح والدى، نفسى كل اللى يشرب يدعى له، وينتفع بالأجر والثواب».

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