خرافات عن ارتفاع ضغط الدم.. هل تقصر ضربات القلب السريعة العمر؟

هناك الكثير من الخرافات والأساطير حول مرض ارتفاع ضغط الدم، والذي يعد مرض قاتل، ويربطه الكثيرين بإمكانية حدوث قصور في القلب ووظائفه.

وذكر الباحث الأمريكي لوكي لافين، أبرز تلك الخرافات التي يتم تداولها عن ارتفاع ضغط الدم، ونشرها مركز "كليفلاند كلينك" الصحي الأمريكي.

دوما ما يرتبط ضغط الدم مع معدل ضربات القلب

وقال لافين: "مثلا إذا كانت تعاني من الجفاف أو النزيف أو التهاب شديد، ستجد أن ضغط الدم ينخفض ومعدل ضربات القلب يزداد بوتيرة سريعة"، حيث لا يعني بالضرورة ارتفاع ضغط الدم ارتفاع معدل ضربات القلب، بحسب وكالة "سبوتنك".

عندما يكون الشخص طبيعيا يكون ضغط دمه ومعدل ضربات قلبه "واحد"

دائما ما يختلف قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، لكن هناك خط في القياس بين ضغط الدم ومعدل ضربات القلب يختلف من شخص لآخر، لذلك ينبغي عليك أن تعرف الخط الخاص بك وتضبطه مع طبيبك، والتوجه إلى الطبيب في حال اختلال هذا الخط.

ارتفاع ضغط الدم أكثر خطورة من ارتفاع معدل ضربات القلب:

ليس ارتفاع ضغط الدم فقط هو الخطير، وإنما ارتفاع معدل ضربات القلب ينطوي على خطورة بالغة أيضا، خاصة وأنها قد تؤدي إلى ما يطلق عليه "الموت المبكر للقلب".

متى تجري قياس ضغط الدم أو معدل ضربات القلب:

قياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بصورة متكررة ليس بالأمر الجيد، لذا نصح الخبراء بتثبيت توقيت متكرر لقياس ضغط الدم ومعدل ضربات القلب من مصدر موثوق، وأن تحرص خلال فترة الحصول على القراءات أن تكون في وضعية راحة ثابتة في كل مرة.

معدل ضربات القلب السريعة تقصر العمر:

وما يقال عن أن معدل ضربات القلب السريعة تقصر العمر، أمر صحيح، ولكن هذه المعلومة بداخلها أيضا معلومات غير صحيحة تماما، خاصة وأن من يمارس الرياضة تزداد ضربات قلبه، ولكن رغم ذلك تقيه الرياضة من الوفاة المبكرة، لأن ضربات القلب المتسارعة بفعل الرياضة تقوي عضلة القلب وتحافظ على صحتها.

انخفاض النبض أو ضغط الدم دوما ما يشير إلى وجود مشكلة:

يتم قياس صحة الشخص بشعوره فإذا كان الشخص يشعر بالوهن والضعف مع انخفاض ضغط دمه أو معدل ضربات قلبه، فهذا يشير إلى وجود خطر، أما التركيز مع الأرقام فليس له فائدة.