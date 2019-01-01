سامسونج تبتكر ساعة تراقب ضربات القلب

11:00 م | السبت 19 أكتوبر 2019
Galaxy Watch Active 2

Galaxy Watch Active 2

كتب: الوطن

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ابتكرت شركة سامسونج الرائدة في مجال تقنية المعلومات، ساعة تراقب ضربات القلب أطلق عليها مسمى Galaxy Watch Active 2، والتي تتميز بتصميم أنيق، حيث يوجد للساعة نموذجان، الأول بحجم 44 مم، والثاني بحجم 40 مم، ويأتي النموذج الأول بشاشة حجمها 1.4 إنش والثاني بحجم 1.2 إنش.

صممت الساعة من الألومنيوم في الخلف، بالإضافة إلى احتوائها على مستشعرين الأول لمراقبة ضربات القلب والثاني لرسم تخطيط القلب، كما أن Galaxy Watch Active 2 تشمل أيضًا ميزة "My Style"، حيث تقوم باختيار ألوان مختلفة لتتناسق مع ملابس المستخدمين عبر التقاط صورة وتحديد اللون المناسب.

وتدعم الساعة خاصية أوف لاين "Offline"، حيث يمكن للمستخدم التمتع بمزايا الساعة دون الاتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى دعمها لشبكة اتصال LTE وتحتوي على تقنية تحديد المواقع GPS بالإضافة إلى تقنية 0.5، وتتوافر هذه الساعة في الأسواق بسعر يبدأ من 270 دولارًا، أي ما يعادل 4390 جنيه مصري. 

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