"حاجة متخوفش".. القصة الكاملة لسماع "أصوات الحوت الأزرق" في مطروح

12:45 ص | الأحد 22 ديسمبر 2019
من غير المرجح ظهور الحوت الأزرق في الشواطئ المصرية

من غير المرجح ظهور الحوت الأزرق في الشواطئ المصرية

كتب: منى السعيد

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أصوات غريبة لم يعتدها المصريون في البحار، علقوا عليها قائلين "القيامة قربت"، وعبَّر رواد السوشيال ميديا من فيس بوك وتويتر وتيك توك، عن مخاوفهم من عبور ما أسموه "الحوت الأزرق" في أماكن مختلفة ما بين ليبيا ومطروح والإسكندرية.

مقاطع فيديو ترصد صوت الحوت الأزرق على الشواطئ المصرية

ونشر عدد من المستخدمين فيديوهات لصوت غريب يخرج من البحر في محافظة مطروح، ادعوا أنها تعود للحوت الأزرق في البحر.

وجاء هذا التأكيد خاصة أنه يتزامن مع الفترة التي يهاجر فيها الحوت الأزرق من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي بالمناطق الاستوائية للتزاوج، وتلك الأصوات هي نوع من الإشارة والتنبيه على باقي القطيع.

حقيقة ظهور الحوت الأزرق في مصر

أثارت هذه المقاطع خوف الكثير من المواطنين، لكن الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، قال إن الحوت الأزرق موجود في كل المحيطات حول العالم، وهناك احتمالات كبيرة أن يمر في البحر المتوسط بشكل أو بآخر، وهذه الظاهرة أمر طبيعي لا تمثل أي خطورة".

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية قناة الحدث اليوم، أن الأصوات المتداولة في مقاطع الفيديو المنتشرة على السوشيال ميديا، هي ظاهرة عالمية، تحدث في عدد من المناطق حول العالم.

وأوضح أن المتخصصين العاملين بمحميات الساحل الشمالي تواصلوا مع المواطنين للتأكد من سماعهم لهذا الصوت، ذاكرًا أنه لم يصل من أي مواطن يقطن المنطقة معلومة تؤكد سماعهم لأصوات فعلية.

ليست المرة الأولى التي يظهر بها هذا الصوت

على الرغم من عدم صحة مقاطع الفيديو الخاصة بظهور الحوت الأزرق بالسواحل المصرية على البحر الأبيض المتوسط، إلا أن ذلك الحوت العملاق قد زار المياه المصرية من قبل، وذلك في مايو الماضي، عندما ظهر حوت أزرق قرب سواحل خليج العقبة بالبحر الأحمر، في واقعة أثارت اهتمام وسائل الإعلام والمتخصصين في علوم البحار، بخاصة مع تأكيد وزارة البيئة حقيقة ظهور الحوت بالمياه المصرية، وإصدار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة توجيهاته لفرق الرصد الميدانية بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء بتتبع مسار الحوت وتصويره ودراسة أسباب دخوله لمياه البحر الأحمر.

الحوت الأزرق هو أكبر الكائنات الحية حجماً ووزناً على سطح الأرض، حيث يصل طوله إلى 35 مترا، وأعلى وزن تم تسجيله بلغ 173 طنا، يتميز بأن لونه أزرق رمادي مع بطن تميل إلى البياض، وتم وضعه تحت الحماية عام 1996، بعد أن أصبح من الحيوانات المهددة بالانقراض نتيجة الصيد، حيث قدرت أعداده في العالم كله عام 2002 بما يتراوح من 5 آلاف إلى 12 ألف حوت.

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