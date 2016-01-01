من "أبواق السماء" لـ"الحوت الأزرق".. أصوات غريبة سُمعت في مصر

07:44 م | السبت 21 ديسمبر 2019
انتشرت شائعات سماع أصوات الحوت الأزرق مطروح

انتشرت شائعات سماع أصوات الحوت الأزرق مطروح

كتب: منى السعيد

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خلال اليومين الماضيين انتشرت مقاطع فيديوهات كثيرة عبر موقع "تيك توك" من محافظة مطروح يؤكد فيها أصحابها، أنها أصوات الحوت الأزرق، ما جعلها حديث رواد السوشيال ميديا.

الحوت الأزرق في مصر

بدأ تداول تلك المعلومة عن سماع الأهالي لأصوات غريبة من البحر في محافظة مطروح وليبيا منذ يومين تقريبًا، وفسر البعض تلك الظاهرة بأنها تحدث خلال رحلة هجرة الحوت الأزرق من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي.

فيما أكدت جمعية رؤية لهواة الفلك، أن المقاطع المنشورة أغلبها قديم، وليست في ليبيا، موضحة أنه لا يمكنها أن تؤكد أو تنفي تلك المعلومة.

صوت الرعد يهز منطقتي التجمع ومدينة نصر

استيقظ أهالي التجمع الخامس ومدينة نصر مطلع فبراير الماضي، على أصوات آتية من السماء "لرعد" تسبب في حالة من الفزع.

وتداول الأهالي صورًا وفيديوهات للبرق في السماء، الذي تسبب في حالة فزع شديدة، قبل أن يدرك الجميع حقيقة الأمر.

أبواق السماء تزور سوهاج

وفي أكتوبر 2018، تداول مستخدمو السوشيال ميديا فيديوهات تظهر "أبواق السماء" وقالوا إنه تم تسجيلها هناك.

وذكر حساب يحمل اسم الداعية حسن علي من جرجا: "أصوات في السماء فظيعة.. استر يا رب اقتربت الساعة"، وفيما كتب حساب باسم إسلام حفني من نفس المحافظة: "أصوات غريبة قوي في السماء، استر يا رب.. اقتربت الساعة.. أصوات أول مرة أسمعها في حياتي والله.. سلم يا رب".

الإسكندرية تستيقظ على أصوات "أبواق السماء"

وفي عام 2016 انتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سماع أصوات غريبة آتية من السماء، ما أثار الفزع في قلوب الكثيرين.

وذهبت بعض الآراء إلى أنها أصوات يوم القيامة التي ورد ذكرها في الكتب السماوية.

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