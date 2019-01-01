ثغرة خطيرة.. مستخدم واحد يمكنه تدمير حسابات كل أصدقائه على واتسآب

04:08 م | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
واتساب

واتساب

كتب: وكالات

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في انتهاك جديد للخصوصية وحيل القرصنة، كشفت تقارير صحفية عن وجود ثغرة خطيرة في تطبيق "واتسآب"، والتي تمكن مستخدما واحدا من تدمير حسابات كل أصدقائه.

ثغرة جديدة خطيرة في واتساب

واكتشفت مجموعات أبحاث الأمن السيبراني "تشيك بوينت ريسرش"  وجود ثغرة في "واتسآب"، تمكن مستخدما واحدا من جعل التطبيق غير صالح لكل أعضاء المجموعات المشارك فيها، حسبما نشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، بحسب وكالة "سبوتنيك".

والعيب الذي اكتشفه باحثي الأمن السيبراني يسمح لبرمجيات خبيثة في اختراق حسابات أحد مستخدمي واتسآب، والتي تعمل بدورها على الانتقال إلى جميع الحسابات الموجودة على أي مجموعة مشترك فيها المستخدم. 

وتعمل تلك الآلية على أنه في حالة الانضمام إلى "الدردشة الجماعية"، بإظهار رسالة بأنه يمكن أن يستخدم نسخة واتسآب ويب، وإذا حاول المستخدم تصحيح الأمر، يدخل في "حلقة تعطل"، لا يمكن إيقافها بالمرة لكل أعضاء مجموعة الدردشة.

ومشكلة تلك الثغرة في واتسآب، هو أنه لا يمكن إزالتها أو إصلاحها نهائيا، إلا من خلال إلغاء تفعيل الحساب وحذف التطبيق من هاتفك أو جهازك، وتفعيل الحساب مرة أخرى، ولكن يواجه مشكلة أخرى، ففي حالة عودة مستخدم واتسآب "الضحية" إلى حسابه، سيجد كافة تواريخ المحادثات والمجموعات تم حذفه بالكامل.

وأطلقت الشركة الأمنية على الثغرة اسم "فيكس آب"، والتي توقع الناس ضحايا في شباكها عن طريق واجهة مستخدم تشبه واجهة "واتسآب ويب".

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