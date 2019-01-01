ثغرة أمنية خطيرة في واتساب تسرق كل بياناتك.. كيف تحمي نفسك منها؟

واتساب
أكد موقع التراسل الفوري الشهير واتساب رصد ثغرة أمنية خطيرة تسمح للمتسللين بالتحكم في بيانات التطبيق الخاصة بالمستخدمين، إضافة إلى الحصول على البيانات الموجودة على هواتفهم من الداخل.
يشن "الهاكرز" الهجوم على مستخدمي واتساب من خلال الثغرة المكتشفة من خلال إرسال ملف فيديو مصاب بفيروس معين إلى الضحايا، بتنسيق MP4، يحصلون من خلاله على ما يريدون، وفقا لموقع "news18".
وتؤثر هذه الثغرة على إصدارات واتساب عبر كل الأنظمة، "أندرويد، أي أو إس، إنتربرايس كلاينت، ويندوز فون، وإصدارات بيزنس على أندرويد وأي أو إس".
ويمكن أن تؤدي هذه الثغرة إلى تعرض الهاتف للخطر، مع احتمال أن تزرع البرامج الضارة طرق إما للوصول إلى البيانات، أو الاستيلاء عن بُعد على هاتفك أو جهاز الحوسبة أو حتى التنصت على المحادثات.
أفضل الإجراءات التي يجب اتخاذها الآن لتقليل خطر تعرض بيانات واتساب للخطر هو تحديث التطبيق على هواتف أندرويد وأي أو إس وأي نظام آخر، فورا.
ويجب أيضا إيقاف تفعيل خيار التنزيل التلقائي لملفات الوسائط، لأن كثير من المستخدمين يتركون هذه الخيار مفعلا، وهذا يسهل بالتأكيد من عمل الهاكرز.
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