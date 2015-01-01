واتساب تطور نسخة ويب جديدة "بدون هاتف" قريبا

تعمل شركة واتساب حاليًا على تطوير نسخة "ويب" من التطبيق تعمل بدون الحاجة إلى استخدام رقم الهاتف- وفقا لما ذكرته بعض تسريبات خبراء التكنولوجيا.

ووفقًا للتسريبات، فإن شركة فيس بوك، المالكة لتطبيق الواتساب، تجري تطويرًا لتطبيق متعدد لمنصات يمكن استخدامها عبر متصفح الإنترنت عند إيقاف الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد أو IOS- وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز، نقلا عن حساب "WABetaInfo" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ويمكن للأشخاص استخدام التطبيق الجديد للبقاء على تواصل مع الأشخاص الموجودين على قائمة الاتصال، ولا توجد أي معلومات حول موعد طرح التطبيق المخصص للحواسيب، لكن يتوقعه أن بمجرد طرحه سيرفع من عدد المشتركين الذين تجاوزوا مليار ونصف المليار مستخدم حول العالم.

وكان واتساب قد أطلق عام 2015، إصدارًا مخصص للكمبيوتر الثابت، لكنه لا يزال يعتمد على الربط بين الحاسوب والهاتف من خلال كود.