أمراض مرتبطة بـ"الكرش".. بعضها يسبب الوفاة

11:25 ص | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
أمراض مرتبطة بالبطن الكبير

أمراض مرتبطة بالبطن الكبير

كتب: وكالات

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كثير من الأشخاص يمتلكون بطن كبير، ووزن زائد، دون العمل على تقليل ذلك، رغم أنَّ محيط البطن الكبير يدق ناقوس الخطر، ويرتبط ببعض الأمراض.

الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.. أمراض مرتبطة بالبطن الكبير

فالبطن الكبير يرتفع معه خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية، حسبما أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية المعنية بالصحة.

ويرجع السبب في ذلك إلى أنَّ الدهون، التي تتراكم في الكبد والبنكرياس، تُعيق إنتاج هرمون الأنسولين، الذي يعمل على خفض مستوى السكر بالدم، كما أن الخلايا الدهنية تتسبب في إفراز هرمونات ومواد ضارة بالجسم، والتي تتسبب على سبيل المثال في تكلس الأوعية الدموية.

ويدق محيط البطن ناقوس الخطر بدءا من 94 سنتيمترًا لدى الرجال، وبدءا من 80 سنتيمترا لدى النساء.

ويتعين على الأشخاص، الذين يكون محيط البطن لديهم كبيرًا للتخلص من ذلك وتجنب حدوث الأضرار، العمل على خفض كتلة الجسم الكلية بنسبة تتراوح بين 5 و10%، وذلك من خلال التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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