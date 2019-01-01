اعتبروه يجسد الإله.. عبادة طفل في الهند بسبب خصلة شعر في ظهره

11:45 م | الخميس 05 ديسمبر 2019
الطفل "شيفام كومار"

الطفل "شيفام كومار"

كتب: شريف محمد فريد

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تسبب نمو خصلة كبيرة من الشعر في تحول طفل في السادسة من عمره إلى إله بالنسبة لبعض القرويين بإحدى الولايات الهندية، الذين يعتقدون أنه صورة حية لأحد آلهة الديانة الهندوسية.

واشتهر الطفل "شيفام كومار" بين جيرانه بمدينة "دلهي" الهندية، وشهد منزله زيارات متكررة لطالبي البركات، من سكان المدينة ومن القادمين من ولايات أخرى، بعد أن اعتبره البعض تجسد للإله "هانومان"، وهو إله بالديانة الهندوسية يجمع بين صفات الإنسان والقرد، وفقاً لما نشرته صحيفة "The Mirror" الإنجليزية.

واستمرت زيارات الجيران والمسافرين لمنزل أسرة "شيفام"، إلى أن طلب أحد رجال الدين بالحي من الجيران أن يتوقفوا عن عبادة الطفل، حتى لو كانوا يعتقدون أنه بالفعل تجسيد للإله "هانومان"، لأن ذلك قد يكون له آثار سيئة على روحه في المستقبل.

بعد طلب رجل الدين، قلت الزيارات لمنزل أسرة "شيفام" بدرجة كبيرة، إلا أنها لم تنقطع تماماً، لكن الأبوين والجدة تعودوا أن يجيبوا على أي زائر يسأل عن "شيفام" بأنه غير موجود.

قالت "رينا"، والدة "شيفام"، إن الأطباء قد لاحظوا النمو الغريب للشعر بجسد ابنها منذ كان طفلاً رضيعاً، وقد عرضوا عليها علاج حالة النمو غير الطبيعي للشعر، ولكنها رفضت، ومازالت مستمرة في الرفض، لأن ذلك قد يجلب له اللعنة.

وقالت جدة "شيفام" إن الطفل يتصرف ويلعب مثل القرود تماماً، وأنهم يعتقدون فعلاً أنه تجسيد للإله "هانومان"، فهو كثير الحركة ويضحك بصوت يشبه صوت القردة، كما أنه يحب أن يقف على رأسه ويرفع رجليه لأعلى، ويبقى على هذا الوضع لوقت طويل.

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