أضرار عدة لأكياس تخزين الطعام.. و"القومي للتغذية": ارجعوا لـ"النملية"

من أجل الحفاظ على الطعام لأطول فترة ممكنة، تستخدم ربات المنزل أكياسا مصنوعة من البلاستيك مخصصة لتخزين الخضراوات والفاكهة ومختلف الأطعمة، ولكنهن لا يعرفن أضرار ذلك على صحة الإنسان.

هناك نوعان من الأكياس، الأول مخصص لـ"ديب الفريزر" والثاني عادي يمكنك استخدامه لتخزين الطعام داخل الثلاجة، والاثنان مصنوعان من البلاستيك، الذي له أضرار عدة على الصحة، حذر منها الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية.

كيف تؤثر الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تخزين الطعام على صحة الإنسان؟

قال نزيه في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن جميع الأكياس والعبوات البلاستيكية من شأنها أن تؤثر سلبا على الطعام الذي يؤدي تناوله إلى ضرر الإنسان، ولكن الأكياس أخف ضررا من العلب البلاستيك، حد قوله.

وحذر نزيه من استخدام الأكياس بكثرة، "بتعمل كيماويات وتفاعلات بتنتقل الى الغذاء وتنتقل لجسم الإنسان وفي النهاية هيؤثر على الكبد أو المصابين بالأورام"، لافتا إلى أن الأثر يختلف على حسب الشخص هل كبير أم صغير أم المرأة حامل، مضيفا "ماقدرش أجزم إنها بتجيب ضرر بعينه ولكنها خطر على الصحة بشكل عام".

ونصح رئيس وحدة التثقيف بالمعهد القومي للتغذية باستخدام العلب والأكياس التي تحمل رقم 5، لأنها آمنة نوعا ما بشرط حفظ الأطعمة في الفريزر وليست الثلاجة، كما لا يجب أن يكون الطعام ساخنا وقت التخزين، متمنيا الرجوع إلى الزمن القديم في طرق التخزين مثل "النملية"، ولكن هذا هو المتاح و"أعور أحسن من أعمى"، حد تعبيره.

كيف يمكن تجنب المشكلات المصاحبة لحفظ الطعام في أكياس بلاستيكية؟

الابتعاد بقدر الإمكان عن تخزين الطعام في الثلاجة إلا للضرورة "لو فيه خضار مش هيبوظ بسرعة مش لازم نحطه في الثلاجة ويا ريت نجيب الحاجة طازة أول بأول أفضل" بحسب نزيه.

استخدام الأكياس البلاستيكية المُصنعة من خامات جيدة ونظيفة، أو اللجوء إلى الأكياس الورقية، أو الأدوات الزجاجية التي لا تتفاعل مع الطعام.