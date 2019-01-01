الليلة بدولار.. فندق ياباني يعرض غرفة بسعر رخيص وشرط غريب

لجأ فندق ياباني إلى حيلة غريبة لجذب انتباه الزبائن والترويج لنفسه، حيث أتاح إحدى الغرف للإيجار بسعر زهيد للغاية، ولكن في مقابل شرط شديد الغرابة، قد يكون سببا في رفض البعض للنزول بالغرفة والاستفادة من سعرها الرخيص.

أعلنت إدارة فندق "أساهي ريوكان"ـ الواقع في مدينة "فوكوكا" بجزيرة "كيوشو" بجنوب اليابان، عن إجراء تخفيض كبير في سعر الإقامة بالغرفة رقم 8 بالفندق، بحيث يصبح سعر الليلة الواحدة 100 ين ياباني، أو ما يقل عن دولار أمريكي واحد، ولكن سيتوجب على أي شخص يريد النزول في هذه الغرفة أن يوقع على ورقة تفيد أنه يقبل بالشروط التي وضعتها إدارة الفندق، بحسب ما نشرته شبكة "CNN" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

الشرط الذي وضعته إدارة الفندق هو أن نزيل الفندق يجب عليه أن يوافق على تصويره أثناء إقامته في الغرفة عن طريق كاميرات مثبتة داخلها، وإذاعة تسجيل الفيديو بطريقة البث الحي "Live Stream" على قناة الفندق بموقع يوتيوب.

إلا أن إدارة الفندق لم تترك الأمر بدون ضوابط، فالحمام خالي من الكاميرات، وبالتالي فإنه بإمكان النزلاء أن يقضوا حاجتهم أو يستحموا بدون قلق، كما الكاميرات تلتقط الصورة فقط، أي أن الأحاديث الدائرة في الغرفة لن يتمكن أحد من الاستماع إليها.

هناك عدة محاذير وضعتها إدارة الفندق لمنع حدوث أي مشاكل جراء "الشرط الغريب" الخاص بالغرفة، فالأفعال غير اللائقة بجميع أنواعها (مثل الأفعال الجنسية) ممنوعة تماما، كما أنه من الممنوع أن يعرض النزيل أي أوراق أو بطاقات أو أي شكل من أشكال الوثائق التي تحتوي على بيانات أو معلومات شخصية.

قال "تيتسويا إينو"، الذي يملك الفندق ويديره بعدما ورثه عن جدته، أنه فكر كثيرا في طريقة للترويج للفندق وزيادة الطلب على الغرف، حيث إن الفندق يعتبر رخيص نسبياً ولا يعتبر من أماكن الإقامة الرائجة في المنطقة، وفكر في النهاية في استغلال التكنولوجيا، خاصة الإنترنت، لابتكار حيلة جديدة تلفت أنظار الناس وتجعلهم يرغبون في تجربة النزول بالفندق.

عندما تكون الغرفة شاغرة، تعرض قناة الفندق على يوتيوب بث حي لـ "إينو" أثناء عمله في مكتبه بالفندق، وعندما يكون "إينو" نفسه غير موجود بالمكتب، فإنه يضع لافتة صغيرة مكتوب عليها باليابانية والإنجليزية المدة التي يتوقع أن يغيب فيها عن الكاميرا.

قد تبدو الفكرة غير مجدية من الناحية الاقتصادية، لكن "إينو" ينظر لما هو أبعد من الـ 100 ين (أقل من دولار) التي سيدفعها نزيل الغرفة، فالفكرة قد بدأت في لفت أنظار الناس بالفعل، وقناة الفندق على يوتيوب وصل عدد المشتركين بها على أكثر من ألف مشترك، وعندما تصل مدة مشاهدة المشتركين لفيديوهات القناة 4 آلاف ساعة، سيتمكن "إينو" من وضع إعلانات في فيديوهات القناة والحصول على عائد مادي.