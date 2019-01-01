صور.. أول فندق سياحي في الفضاء

07:48 م | السبت 07 سبتمبر 2019
أول فندق في الفضاء

أول فندق في الفضاء

كتب: منى السعيد

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"غريب ومستقبلي".. هكذا وصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أول فندق فضائي، الذي تم تصميمه ليستوعب 400 شخص، ويوفر أفضل المطاعم وقاعات السينما، وتم الكشف لأول مرة عن تصميمه.

وصممت شركة The Gateway Foundation فندق الفضاء التجاري الأول، وقد وسيكون الفندق أشبه بسفينة سياحية، تحتوى على أماكن إقامة فاخرة، ومطاعم وحانات، وستكون هناك أماكن لإقامة الندوات التعليمية في الفندق.

وسوف يحتوى الفندق على جاذبية أرضية بحيث يكون للنزلاء الحرية للحركة بشكل طبيعي، مما يتيح للنزلاء إمكانية البقاء لفترات طويلة.

وتم تصميم الفندق على شكل عجلة قطرها 190 متر، لإنشاء قوة جاذبية مماثلة لتلك الموجودة على سطح القمر، على أن يتوزع حول العجلة 24 مستوعباً فردياً مزوداً بوسائل النوم والإقامة ووظائف أخرى، بمساحة 500 متر مربع، وزينت الغرف بمفروشات ناعمة وألوان منزلية دافئة.

وتأمل الشركة تشغيل الفندق بحلول عام 2025، مع 100 زائر للفندق أسبوعيا. وبمجرد تشغيل الفندق، سوف تباشر الشركة لبناء فندق أكبر يمكن أن يستوعب ما يقرب من 1400 شخص.

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