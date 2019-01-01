قتل 4 وتسبب في عمى 2.. الهاتف الذكي يتحول إلى "سفاح"

صار الهاتف الذكي، على الرغم من فوائده الرهيبة التي لا تكاد تُحصى، سفاحا بين البشر يقتلهم بلا رحمة، وسارق يسلب منهم نعمة البصر التي منحهم الله إياها دون تحذير أو سابق إنذار.

وعلى مدى الشهرين الماضيين فقط، أوقع الهاتف الذكي، الذي صار البشر لا يتخيلون حياتهم اليومية بدونه، 6 ضحايا، بين أموات وفاقدي بصر، بطرق مختلفة، كلها تقنية.

انفجار الهواتف يقتل 3 أشخاص في أقل من شهرين

هذا الأسبوع، لقي شاب من الهند، يبلغ من العمر 22 عامًا، مصرعه بعد انفجار هاتفه المحمول أثناء الشحن، وهو نائم، في منطقة جاجاتسينغبور في أوديشا، إذ قالت الشرطة إن الهاتف المحمول انفجر بينما كان الشاب نائما في غرفته، بحسب موقع شبكة تلفزيون نيودلهي الهندي "nd tv".

تم التعرف على المتوفى كونا برادهان، الذي كانت وظيفته عامل بناء في معبد جاجاناث، حيث توفى، ووفقا لتقرير الشرطة، رأى العمال الذين كانوا نائمين عن قرب، دخان داخل الغرفة، وبعد التحقق من الغرفة، عثروا عليه ميتا، وكانت أجزاء من جسده ووجهه متفحمين.

بعد وفاة 3 حالات في أقل من شهرين.. كيف تتجنب انفجار هاتفك المحمول؟

وفي أكتوبر الماضي، كانت الواقعة الثانية، إذ توفيت أم من فرنسا لـ4 أطفال، بسبب انفجار هاتفها الذي أصابها بجروح بليغة فشلت كل محاولات إنقاذها.

وقع الحادث في بلدة تسمى أوبريفيس موجودة في فرنسا، ووفقًا للنتائج الأولية، تعرضت هذه الأم للصعق بالكهرباء، إذ سقط الهاتف المحمول في حوض الاستحمام وهو متصل بالشاحن الكهربائي، ثم نقلت إلى المستشفى، وهناك توفيت متأثرة بجراحها، بحسب موقع "news beezer".

وماتت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا من كازاخستان، في نهاية سبتمبر الماضي، تدعى ألوا أسكيزي أبزالبيك، بعد انفجار هاتفها الذكي على وسادتها، إذ ذهبت نامت أثناء الاستماع إلى الموسيقى على هاتفها.

تسبب الانفجار في إصابة كبيرة في الرأس وماتت الفتاة على الفور، وكشفت الشرطة أن الهاتف الذكي كان متصلا بالشحن، كما كشف الخبراء الذين يحققون في القضية أن الهاتف الذكي انفجر في الصباح الباكر بعد ارتفاع درجة حرارته بسبب الشحن.

ضوء الهاتف الذكي يصيب شخصين بالعمى في أقل من شهر

وهذا الأسبوع، بسبب الهاتف الذكي أيضا، فقد رجل صيني آخر الرؤية في عينه اليسرى بعدما قضى الليل كله ينظر إلى هاتفه في مقاطعة "شنتشن" الصينية، ما جعله يطلب رجال الإسعاف وهو في حالة ذعر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقل الرجل إلى مستشفى "شنتشن سونج قانج"، وبعد الكشف عليه أوضح الأطباء أنّه أصيب بنزيف في عينه اليسرى نتيجة لانفجار أوعية الشبكية السطحية والتي تدعى "اعتلال الشبكية" وتحدث بسبب المجهود البدني.

بعد إصابة 2 بالعمى بسببه.. كيف تحمي عينيك من ضوء الهاتف الذكي؟

في منتصف شهر أكتوبر الماضي، أُصيب رجل في الصين بالعمى في عين واحدة بعد إصابته "بجلطة في العين" أثناء استخدام هاتفه الذكي في السرير، إذ فقد الرجل، الذي يسمى وانج، بصره مؤقتًا أثناء اللعب على الهاتف والأنوار مغلقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشخص الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي الصينية بانسداد الشريان المركزي لشبكية العين، وتحدث هذه الحالة، المعروفة أيضًا باسم سكتة دماغية في العين، بسبب انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكية العين، وتؤثر على 1% من السكان.

سماعات الأذن تقتل رجلا أثناء مشاهدة مباراة على هاتفه

مات رجل تايلاني مصرعه، هذا الأسبوع، بعد أن أمضى ساعات في مشاهدة مباريات كرة قدم على هاتفه المحمول، حيث تعرض للصعق بالكهرباء بواسطة سماعات الأذن، إذ عُثر على سومتشاي سينغكورن ذو الـ40 عاما ميتا على فرشته، وهاتفه موصول بـالشاحن، وسماعات الأذن على جسده.

"لا تستعمل أكثر من 3 ساعات".. هل تكون سماعات الأذن قاتلة؟

وبمعاينة الشرطة للمكان، عثرت على آثار حرق على رقبته وذراعه، وهي الأماكن التي لمسها سلك سماعات الأذن، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية.