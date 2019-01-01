بعد إصابة 2 بالعمى.. 5 نصائح لحماية عينيك من ضوء الهاتف الذكي

أصبحت الهواتف الذكية جزءا أساسيا يصعب التخلي عنها في حياة البشر اليومية، ولكن على الرغم من فوائدها الهائلة، إلا أنها قد تقود الإنسان إلى تدهور صحته أو الإصابة بالعمى.

في منتصف شهر أكتوبر الماضي، أُصيب رجل في الصين بالعمى في عين واحدة بعد إصابته بـ"جلطة في العين" أثناء استخدام هاتفه الذكي في السرير، إذ فقد الرجل، الذي يسمى وانج، بصره مؤقتًا أثناء اللعب على الهاتف والأنوار مغلقة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشخص الأطباء في مدينة شيان بمقاطعة شنشي الصينية الحالة بانسداد الشريان المركزي لشبكية العين، وتحدث هذه الحالة، المعروفة أيضًا باسم سكتة دماغية في العين، بسبب انسداد أو تضييق الشرايين التي تنقل الأكسجين إلى شبكية العين، وتؤثر على 1% من السكان.

وهذا الأسبوع، بسبب الهاتف الذكي أيضا، فقد رجل صيني آخر الرؤية في عينه اليسرى بعدما قضى الليل كله ينظر إلى هاتفه في مقاطعة "شنتشن" الصينية، ما جعله يطلب رجال الإسعاف وهو في حالة ذعر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقل الرجل إلى مستشفى "شنتشن سونج قانج"، وبعد الكشف عليه أوضح الأطباء أنّه أصيب بنزيف في عينه اليسرى نتيجة لانفجار أوعية الشبكية السطحية والتي تدعى "اعتلال الشبكية" وتحدث بسبب المجهود البدني.

التحديق في الشاشة الصغيرة للهاتف الذكي لساعات طويلة يمكن أن يتسبب في إرهاق العين في أحسن الأحوال وقد يزيد الأمر حتى يصل إلى تلف العين بشكل لا رجعة فيه.

ولأن هناك كثيرون لا يستطيعون تخيل حياتهم بدون هاتف ذكي، توجد بعض الطرق الفعالة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها العيون بسبب الهواتف، وفقا لموقع "make tech easier" المتخصص في التقنية.

الرَمش بشكل متكرر وغسل العينين بالماء

ويوصي الموقع بالرَمش بشكل متكرر عند استخدام الأجهزة الذكية، وخصوصوا بالنسبة للهواتف الذكية، لأن التحديق في الشاشة يجفف عينيك، والطريقة الطبيعية لترطيبهما هي بالرَمش، فهذا يقلل من الآثار السلبية لإشعاع الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا رششت عينيك بالماء فقط (ماء عادي)، فهذا يساعد أيضًا على ترطيبهم.

اتبع القاعدة 20/20/20

العين البشرية طبيعتها التكيف على النظر بالتناوب بين مسافة طويلة لبضع ثوان أو دقائق ومسافة قصيرة، ولهذا السبب عندما تشاهد شيئًا ما على مسافة قريبة لساعات، حتى لو كانت مجرد قراءة كتاب، فأنت تجبر عينيك على التصرف بشكل غير طبيعي.

للتغلب على هذا الأمر، اتبع ما يسمى القاعدة 20/20/20، يعني هذا في الأساس أنك تحتاج كل 20 دقيقة إلى النظر إلى شئ ما يبعد عنك ما لا يقل عن 20 قدمًا لمدة 20 ثانية على الأقل.

والأفضل من ذلك، بعد كل أربعين أو خمسين دقيقة من النظر في الهاتف، خذ استراحة لمدة 10 أو 15 دقيقة، وإذا لم تكن كسولًا جدًا، يمكنك ممارسة التمارين الرياضية، فهذا لن يساعد عينيك فقط، بل يحسن حالتك العامة.

ضبط السطوع والتباين وحجم النص

السطوع والتباين وحجم النص هي الجوانب الثلاثة للهاتف الذكي التي تؤثر على البصر أكثر من غيرها، السطوع والتباين العاليان للغاية أو المنخفضان للغاية ضاران بالعينين، ويمكنك استخدام الفطرة السليمة لضبطها، أو يمكنك الحصول على تطبيق لضبط السطوع تلقائيًا.

بالنسبة لحجم النص، لا تبقيه صغيرًا جدًا لأنه يجهد العينين ويقلل من مسافة المشاهدة، وعمومًا، عندما يكون النص الأكبر فهذا أفضل، وذلك على الرغم من زيادة وقت التمرير لرؤية كل شئ على الصفحة، وهذا بالتأكيد مزعج.

حافظ على شاشتك نظيفة

أصابعك تكون باستمرار على الشاشة، وليس من الغريب وجود الكثير من العلامات القذرة عليها، وهذا العلامات ليست فقط غير صحية، ولكنها تضيف أيضًا ضغطًا إضافيًا على عينيك، لذا يجب تنظيف الشاشة بانتظام.

الحفاظ على المسافة الصحيحة بينك وبين الهاتف

هناك سبب شائع آخر لتعب عينيك بسبب هاتفك الذكي وهو أنك تضعه بالقرب منها، وهذا خطأ، والمسافة الصحيحة التي يجب أن تكون بين عينيك وبين الهاتف تتراوح من 40 إلى 45 سنتيمترا.

وإذا كانت عينيك نقطة ضعف في جسمك، فقد لا تكون هذه النصائح كافية لحمايتها تمامًا، ولكن بدونها ستكون أسوأ، وعلى أي حال، لن يضر إذا تبعتهم، فهم لا يتطلبون الكثير من الوقت والجهد، ولكن النتائج مجزية.