"حادث مأساوي".. وفاة امرأة بعد انفجار هاتفها المحمول

لقيت أم فرنسية لـ4 أطفال، مصرعها بسبب هاتفها المحمول، بطريقة مأساوية، إذ انفجر الهاتف وأصابها بجروح بليغة فشلت كل محاولات إنقاذها.

وقع الحادث منتصف الأسبوع الماضي، في بلدة تسمى أوبريفيس موجودة في فرنسا، وعندما دخل رجال الإطفاء إلى الحمام، كان الهاتف المحمول في قاع الماء، فتدخلوا على الفور وحاولوا إنقاذها، وفا لما ذكره موقع "news beezer".

ووفقًا للنتائج الأولية، تعرضت هذه الأم للصعق بالكهرباء، إذ سقط الهاتف المحمول في حوض الاستحمام وهو متصل بالشاحن الكهربائي، ثم نقلت إلى المستشفى، وهناك توفيت متأثرة بجراحها.

جدير بالذكر أن حادث مشابه وقع في شهر سبتمبر الماضي، حيث لاقت تلميذة مراهقة مصرعها بعد انفجار هاتفها الذكي الذي كان متصلا بالشحن الكهربائي وموضوع على وسادتها وهي نائمة.

ووقع الحادث بعد أن ذهبت ألوا أسكيزي أبزالبيك، البالغة من العمر 14 سنة، إلى الفراش "لتستمع إلى الموسيقى كما يفعل الكثير من المراهقين في منزلها في باستوبي"، كازاخستان، وفي صباح اليوم التالي، عثر عليها ميتة بسبب انفجار بطارية الهاتف بالقرب من رأسها.

وقالت الشرطة إن الهاتف كان موصولا بمقبس كهرباء، ويعتقد أنها أصيبت بجروح خطيرة في الرأس وتوفيت في الحال، بحسب موقع "lad bible".

وأكد خبراء الطب الشرعي في وقت لاحق أن الهاتف المحمول انفجر في الصباح الباكر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهذا هو سبب الوفاة، وتم وصف موتها بأنه "حادث مأساوي"، ولم يتم الكشف عن نوع الهاتف الذكي.