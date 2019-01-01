"حادث مأساوي".. وفاة امرأة بعد انفجار هاتفها المحمول

09:50 م | الجمعة 18 أكتوبر 2019
هاتف محمول

هاتف محمول

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

وفاة فتاة بسبب انفجار هاتف محمول بالقرب من رأسها

وفاة فتاة بسبب انفجار هاتف محمول بالقرب من رأسها

كاد يصاب بالعمى.. انفجار بطارية هاتف آيفون في وجه مراهق أسترالي

كاد يصاب بالعمى.. انفجار بطارية هاتف آيفون في وجه مراهق أسترالي

"مترو الأنفاق": انفجار بطارية هاتف راكب بأحد القطارات سبب تأخير الحركة

"مترو الأنفاق": انفجار بطارية هاتف راكب بأحد القطارات سبب تأخير الحركة

انفجار هاتف "آيفون" الجديد يثير غضب عملاء "آبل"

انفجار هاتف "آيفون" الجديد يثير غضب عملاء "آبل"

لقيت أم فرنسية لـ4 أطفال، مصرعها بسبب هاتفها المحمول، بطريقة مأساوية، إذ انفجر الهاتف وأصابها بجروح بليغة فشلت كل محاولات إنقاذها. 

وقع الحادث منتصف الأسبوع الماضي، في بلدة تسمى أوبريفيس موجودة في فرنسا، وعندما دخل رجال الإطفاء إلى الحمام، كان الهاتف المحمول في قاع الماء، فتدخلوا على الفور وحاولوا إنقاذها، وفا لما ذكره موقع "news beezer".

ووفقًا للنتائج الأولية، تعرضت هذه الأم للصعق بالكهرباء، إذ سقط الهاتف المحمول في حوض الاستحمام وهو متصل بالشاحن الكهربائي، ثم نقلت إلى المستشفى، وهناك توفيت متأثرة بجراحها.

جدير بالذكر أن حادث مشابه وقع في شهر سبتمبر الماضي، حيث لاقت تلميذة مراهقة مصرعها بعد انفجار هاتفها الذكي الذي كان متصلا بالشحن الكهربائي وموضوع على وسادتها وهي نائمة.

ووقع الحادث بعد أن ذهبت ألوا أسكيزي أبزالبيك، البالغة من العمر 14 سنة، إلى الفراش "لتستمع إلى الموسيقى كما يفعل الكثير من المراهقين في منزلها في باستوبي"، كازاخستان، وفي صباح اليوم التالي، عثر عليها ميتة بسبب انفجار بطارية الهاتف بالقرب من رأسها.

وقالت الشرطة إن الهاتف كان موصولا بمقبس كهرباء، ويعتقد أنها أصيبت بجروح خطيرة في الرأس وتوفيت في الحال، بحسب موقع "lad bible".

وأكد خبراء الطب الشرعي في وقت لاحق أن الهاتف المحمول انفجر في الصباح الباكر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهذا هو سبب الوفاة، وتم وصف موتها بأنه "حادث مأساوي"، ولم يتم الكشف عن نوع الهاتف الذكي.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

الالتهاب السحائي.. تعريف بالمرض وخطوات الوقاية منه

الالتهاب السحائي.. تعريف بالمرض وخطوات الوقاية منه

خلال الأيام الماضية، احتل مرض الالتهاب السحائي مقدمة قائمة البحث عبر جوجل، بسبب مخاطر هذا المرض الذي يهاجم مراكز الضعف في الجهاز العصبي إذا أصاب الطفل.
مع اقتراب الشتاء.. "تنبؤات الأرصاد" تكشف موعد ارتداء الملابس الثقيلة

مع اقتراب الشتاء.. "تنبؤات الأرصاد" تكشف موعد ارتداء الملابس الثقيلة

مع موجة الطقس السيىء التي ضربت محافظات الصعيد ومناطق البحر الأحمر، "تنبؤات الأرصاد" تكشف موعد ارتداء الملابس الثقيل
الفراعنة كلهم "سمباتيك" إلا الملك أخناتون بـ"كرش".. عالم يوضح السبب

الفراعنة كلهم "سمباتيك" إلا الملك أخناتون بـ"كرش".. عالم يوضح السبب

" إختاتون" أحد أشهر ملوك مصر القديمة، وهو الملك الذي حكم مصر لمدة 17 عاما خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وبالرغم من أن الثورة الدينية هي أشهر ما يميز
احذر تواجدها على هاتفك.. جوجل تحذف 29 تطبيقا من متجرها

احذر تواجدها على هاتفك.. جوجل تحذف 29 تطبيقا من متجرها

حذفت جوجل 29 تطبيقا من متجرها، بسبب تهديدهم لخصوصية المستخدمين.
فيديو "مرعب" من داخل مختبر للسموم: القرود تصرخ ألما والكلاب تنزف

فيديو "مرعب" من داخل مختبر للسموم: القرود تصرخ ألما والكلاب تنزف

فيديو "مرعب" من داخل مختبر للسموم: القرود تصرخ ألما والكلاب تنزف