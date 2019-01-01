منخفض مداري قوي.. "الأرصاد" ترد على فيديوهات "أعاصير البحر"

05:36 م | الجمعة 25 أكتوبر 2019
لقطة من الفيديوهات المنتشرة

لقطة من الفيديوهات المنتشرة

كتب: فادية إيهاب

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فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع أعاصير في مدينة العلمين الجديدة ومحافظة الإسكندرية، في ظل الحديث حول ما نشرته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، عن وجود كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، تتسبب في إعصار مداري "غير عاد"، وهو ما نفته هيئة الأرصاد الجوية واصفة التكتل بأنه منخفض مداري. 

الأرصاد الجوية: غير متأكدين من حقيقة الفيديوهات.. ومصر تشهد منخفض مداري وليس إعصار 

وتعليقا على الفيديوهات المتداولة وما أثير حولها كونها "إعصار"، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، لـ"الوطن"، إنه ليس متأكد من حقيقة الفيديوهات المتداولة سواء كانت حقيقية أو مفبركة، لكنه أكد أن ما يحدث في مصر منخفض مداري قوي متعمق، يصاحبه سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول. 

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، لفتت إلى أن أكثر وأهم سمات هذا المنخفض هو الأمطار الغزيرة والرعدية، شمال البلاد شرقا وغربا.

وعلق على ما قيل حول الحركات المربكة في وسط البحر، بأن ذلك أمر طبيعي كون المنخفض المداري عمقه البحر المتوسط، ومع وجود سحب منخفضة تصطدم موجات البحر بالسحب، متسببة في حركات متقلبة بعرض البحر.

وأكد شاهين أن الأعاصير لها وضع مختلف سواء من خلال حركة الرياح أو السيول الواقعة، فضلا عن الكوارث التي تحدثها بمدن بأكملها لفترة طويلة من الوقت.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت خلال بيان لها، أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

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