الأرصاد ترد على "صورة ناسا": منخفض مداري وليس إعصارا

وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، نشرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، صورة كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، متوقعة حدوث إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فقد وصفت الكتل بـ"عاصفة" تشبه الإعصار ويطلق عليها "ميديكين" بمنطقة شرق المتوسط، على أن يكون مركز هذه العاصفة جنوب قبرص.

من جانبه نفى الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إمكانية حدوث الإعصار، واصفا "مديكين" بأنه منخفض مداري متعمق يصاحبه سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، الأمر الذي أكدت عليه صحيفة "واشنطن بوست".

ولفت شاهين، خلال حديثه مع "الوطن"، إلى أن المنخفض المداري يشبه بالإعصار لأنه يعتبر بمثابة تكوين للأعاصير في البداية، مؤكدا أن الإعصار عند حدوثه بدول العالم يسبب كوارث بمدن بأكملها ويبقى لمدة أيام.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن أكثر وأهم سمات هذا المنخفض هو الأمطار الغزيرة والرعدية، شمال البلاد شرقا وغربا.

أما عن ما ذكرته "ناسا" بشأن إمكانية حدوث فيضانات، لفت مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك سرعة في حركة الرياح ولذلك ينصح بتجنب الملاحة البحرية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أكدت خلال بيان لها، أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.