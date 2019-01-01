صورة كارثية لـ"ناسا".. مصر على موعد مع عواصف وإعصار "مش عادي"

12:50 م | الجمعة 25 أكتوبر 2019
امطار غزيرة

امطار غزيرة

كتب: الوطن

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ظهرت صور بها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، نشرتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)،  وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت، نقلا عن سكاي نيوز.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن صورة "ناسا" تشير إلى توقع إعصار مداري "غير عاد" في بعض مناطق مصر وإسرائيل، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر.

وأشارت الصحيفة إلى رصد تكون "إعصار مداري نادر" في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن.

وتابعت: "من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي".

وكان ناشد مجلس الوزراء المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة.

وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إنه "يناشد المواطنين بالتزام المنازل الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة لإزالة المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة الجمعة".

وتابع: "تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت، على أن تكون ذروتها الجمعة، حيث من المتوقع أن يستمر تكون وتزايد السحب المنخفضة والمتوسطة التي يصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، وتصل حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين".

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