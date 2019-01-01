دراسة أمريكية تحذر: كثرة التفكير تقصر العمر

استرخ وخذ الأمور بسهولة لأن هذا أفضل لك.. هذه هي نصيحة الباحثون في جامعة هارفارد الأمريكية بعد دراسة ديدة أجروها أثبتت أن "كثرة التفكير تقصر العمر".

قام الباحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية بتحليل أنسجة المخ بعد الموت، وقارنوها بأنسجة المعمرين (الأشخاص في سن 100 على الأقل) مع أولئك الذين ماتوا في الستينيات والسبعينيات من العمر.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين توفوا في سن مبكرة كانت لديهم مستويات أقل من بروتين يسمى "REST (RE-1 "Silencing Transcription)، الذي يحد من نشاط الدماغ، بحسب موقع "kron4".

ووفقا للدراسة العلمية، التي نشرت في مجلة "نيتشر" العلمية المتخصصة، فإن بروتين "Silencing Transcription" يمكنه أن يحمي الإنسان ضد مرض الزهايمر.

وقال بروس يانكر أستاذ علم الوراثة وعلم الأعصاب بكلية طب هارفارد في بيان إن النتائج "يمكن أن تكون لها عواقب بعيدة المدى على الفسيولوجيا والعمر الافتراضي".

وأضاف يانكر أن العلماء ما زالوا يعملون على تحديد كيف يمكن للأدوية التي تستهدف بروتين REST علاج أمراض مثل مرض الزهايمر.