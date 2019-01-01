لا تتخلص منه.. ماء الأرز يعالج الإسهال وتلعثم الكلام

03:38 م | الخميس 10 أكتوبر 2019
ماء الأرز

ماء الأرز

كتب: منة العشماوي

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قد تسقط من ذاكرة الشخص بعض العادات القديمة التي كانت تستخدم للعلاج بطريقة طبيعية، لكن مع مرور الزمن والتطور في صنع العقاقير أصبحت غير موجودة، ومن ضمنها استخدام ماء الأرز للأطفال الذين تأخروا في الكلام.

وشرح الدكتور أحمد أبو النصر، إخصائي النباتات الطبية لـ "الوطن"، أن العلم أثبت صحة هذه العادة الشعبية بأن ماء الأرز هو واحد من أعلى الوجبات الغذائية على الإطلاق الغنية بفيتامين "ب 6": "أهم فيتامين على الإطلاق بيجعل الطفل ينطق وميتأخرش في الكلام ويزود حصيلتهم اللغوية وذكائهم اللغوي".

ويرصد أبو النصر، فيما يلي أبرز فوائد ماء الأرز وبخاصة للأطفال:

فوائد ماء الأرز

- علاج للإسهال للصغار والكبار.

- يعد غذاء جيدا للطفل في حال الحمى، حيث تساعد الجسم في انخفاض درجة الحرارة.

- يساعد على تطويل الشعر في حال جرى غسل الشعر، وفروة الرأس به بانتظام.

- يعطي طاقة للضعفاء، لأنه به نسبة عالية من النشويات والفيتامينات.

- في حال الإصابة بالتهاب في الجلد أو الحساسية، يمكن استخدامه في الغسل فسيكون فعال جدا.

 

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