"الجوكر" يدخل قائمة أفضل 10 أفلام بالعالم

03:22 م | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019
لقطة من فيلم "الجوكر"

لقطة من فيلم "الجوكر"

كتب: فادية إيهاب

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رغم انطلاق فيلم "الجوكر" حديثا بالسينمات حول العالم، إلا أنه احتل في فترة قصيرة قائمة أفضل 10 أفلام وفقا لموقع "IMDb" المختص بالأفلام السينمائية، حاصلا على تقييم 8.8 من قبل 168,688 صوتا؛ ليصبح في المرتبة رقم 9. 

الجوكر حقق بعد أيام من عرضه 234 مليون دولار 

وتصدر "Joker" قائمة عائدات التذاكر العالمية؛ ليحقق 93 مليون دولار محليا، وإجمالي إيرادات عالميا 234 مليون دولار، وفقا لموقع "موجو بوكس أوفيس".

ووفقا لقائمة أفضل الأفلام، احتل المركز الأول فيلم The Shawshank Redemption بتقييم 9.2، ويليه كل من فيلم The Godfather بنسختيه، ليلحقه فيلم Dark Knight، من ملحمة Batman الشهيرة عالمياً. 

ويحتل فيلم The Dark Knight للمخرج كريستوفر نولان، المركز الرابع بشكل مريح حيث حصل على 9.0 من أصل 10،  بأغلبية 2,107,550 صوتا. 

والجوكر هو بطولة خواكين فينيكس، روبرت دي نيرو، بريت كولن، زازي بيتز، بريان تيري هنري، برايان كالين، والمخرج الفيلم تود فيليبس، ومنذ عرضه أثار جدلا كبيرا بأمريكا بين مؤيد ومعارض للمشاهد العنيفة به.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1981، عندما يتحول "آرثر فليك" من ممثل كوميدي فاشل يعيش حياة مضطربة مليئة بالمشكلات إلى أسطورة مخيفة في مدينة "جوثام"، لتصبح غارقة في الجريمة والفوضى.

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