4 محطات لتطور شخصية "الجوكر" من 1966 إلى 2019.. هل فينيكس هو الأفضل؟

11:43 م | الإثنين 07 أكتوبر 2019
خواكين فينيكس

خواكين فينيكس

كتب: مصطفى الصبري

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بدأ عرض فيلم "Joker"، في دور السينما بمصر، هذا الأسبوع، وهو من بطولة خواكين فينيكس، بعدما حصد جائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، من مهرجان فينسيا السينمائي.

جسد شخصية "الجوكر" خلال أحداث الفيلم، الممثل الأمريكي، خواكين فينيكس، وآثار إعجاب الملايين حول العالم، والذي وصفه النقاد بأنه أداء عبقري لكنه مرعب، إذ يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليا، يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.

فينيكس هو الأحدث في سلسلة طويلة من الممثلين الذين جسدوا الجوكر، كل منهم بطريقته الخاصة، وعقدت مجلة "فوربس" الأمريكية مقارنة بين أبرزهم وبين فينيكس، آخر من أدى الدور.

سيزار روميرو

شخصية الجوكر التي جسدها "روميرو" كانت مضحكة وبسيطة، وبعيدة عن نسخة "فينيكس"، وبالطبع، يتمتع جوكر فينيكس بمظهر أكثر شرا، ويساعده في ذلك مكياج السيرك التقليدي، فعند رؤيته يصعب عدم تخيل أنه مرعب.

ومع ذلك، فإن تجسيد روميرو للجوكر هو من الناحية الفنية نسخة تقليدية من الشخصية مقارنة بفينيكس، الذي جسد الجوكر في عالم بدون باتمان.

يعد سيزار روميرو أول من جسد دور "الجوكر" خلال أحداث الجزئين الأول والثانى لسلسلة أفلام باتمان من إنتاج "دى سى كوميكس"، فى 1966.

جاك نيكولسون

يشارك جوكر نيكلسون قصة جوكر فينيكس في بعض الأمور، فكلاهما رجل عادي بأسماء حقيقية (جاك نابير وأرثر فليك)، ظهرا بعد حادث مأساوي مؤثر في شخصية المهرج المعقدة.

جوكر فينيكس هو فنان كوميدي فاشل، يعيش في قالب جديد بعد إذلاله، بينما كان جوكر نيكلسون من منفذي الغوغاء، وهو مجرم تغير جسديًا وعقليًا بعد سقوطه في وعاء من المواد الكيميائية الخطرة.

لعب جاك نيكلسون، الذى يبلغ من 81 عامًا، والحائز على جائزة الأوسكار، دور "الجوكر" فى فيلم " Batman" عام 1989.

هيث ليدجر

أخذ جوكر ليدجر الشخصية لعصر جديد، ولم يكن هذا الجوكر الغامض فقط؛ بل كان إرهابيًا أجندته الوحيدة هي نشر الخوف والفوضى.

أثبت جوكر ليدجر العدمي الأبيض الوحيد الذي لجأ إلى العنف أنه من المشاغبين على نحو مثير للقلق، وجعل الجميع ينظرون له على أنه نوع من الشخصيات الطموحة الخارقة.

ويبدو أن جوكر ليدجر هو مصدر الإلهام المباشر لجوكر فينيكس، فهو أيضًا منبوذ اجتماعيا، وعند رؤيته يحتج الناس بسبب الخوف الذي ينشره.

فى 2008، قدم النجم العالمى الراحل هيث ليدجر دور الجوكر فى فيلم "The Dark Knight"، و بأداء عبقرى، نال عنه جائزة أوسكار أحسن ممثل مساعد بعد وفاته.

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