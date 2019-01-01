ضحكات شريرة متقطعة.. سر مرض "الجوكر" بالفيلم: حالة صحية حقيقية

منذ الساعات الأولى لعرضه، تصدر فيلم "Joker" قائمة عائدات التذاكر العالمية، ليحقق 93 مليون دولار محليا، وإجمالي الإيرادات عالميا هي 234 مليون دولار، وفقا لموقع "موجو بوكس أوفيس".

أحداث الفيلم تدور حول فنان كوميدي فاشل، كان يعيش حياة عادية، قبل أن يتعرض لعدة مشاكل وضغوط نفسية، غيرت من شخصيته ليقرر الخروج عن القانون ويقتحم عالم الجريمة والفوضى في مدينة جوثام، ويتحول إلى عدو "باتمان"، وفقا للقصة الشهيرة.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس، روبرت دي نيرو، بريت كولن، زازي بيتز، بريان تيري هنري، برايان كالين، والمخرج الفيلم تود فيليبس، وأثار الفيلم جدلا ضخما بأمريكا بين مؤيد ومعارض للمشاهد العنيفة به.

اللافت للانتباه بالفيلم هي ضحكة "الجوكر" المتكررة والمفاجئة على نحو جذب انتباه المشاهدين، قبل أن تكشف سببه الطبيبة النفسية نادين أحمد، التي نشرت عبر حسابها بموقع "تويتر"، حقيقة الأمر، قائلة: "الفيلم هايل، لكن قررت أتكلم عنه من زاوية أقرب لتخصصي، عن نوبات الضحك الغريبة اللي كان يعاني منها الجوكر اسمها العلمي (Pseudo-bulbar affect) وهي حالة حقيقية، ويعاني منها حوالي مليوني شخص في الولايات المتحدة!".

فرويز: "الجوكر" يعاني من "PBA " الذي يجعله يضحك دون سيطرة منه

Pseudobulbar أو "PBA ".. هو نوع من الاضطراب العاطفي الذي يتميز بحلقات لا يمكن السيطرة عليها من البكاء أو الضحك ، أو أية أعراض عاطفية أخرى، والذي يحدث نتيجة اضطراب عصبي أو إصابة في الدماغ، حيث يجد المرضى أنفسهم بلا ضابط في الضحك أو البكاء، دون القدرة على إيقاف أنفسهم لعدة دقائق، بشكل غير متزامن، وفقا لمجلة أستراليا ونيوزيلندا للطب النفسي.

وهو ما أيدّه أيضا الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، حيث أكد أن النوبات المفاجئة، هي عرضا غير قابل للسيطرة من المرضى، والتي تكون من خلال حركات تلقائية لا يمكن التحكم فيها، سواء بغلق العين أو هز الأكتاف أو الرأس أو البكاء أو الضحك، والتي لا يكون المريض فيها قادر على منعها.

تختلف أسباب تلك الحالة المرضية، وفقا لفرويز، موضحا أن الشق العضوي منها هو نتيجة اضطراب حركي أو من المخ، إثر تهيج بالقشرة المخية والذي يتحول لحالة "صرع"، بالإضافة لاحتمالية كونه ناجم عن الوسواس القهري لدى المريض، أو إثر ورم بسيط بالمخ أيضا، وهو ما يتم كشفه من خلال الأشعة ورسم للمخ والاطلاع على التاريخ المرضي للحالة، ويمكن علاجها بجرعات كهربية بسيطة.

وتابع استشاري الطب النفسي لـ"الوطن"، أن هناك أسباب نفسية أيضا لتلك الحالة، وهي تعرض المريض لأزمات متعددة كتمها في نفسه وتأثر بها، لتخرج عن طريق تلك الحالة لتكون أشبه بعملية تعويضية انفجارية، سواء بالضحك أو بالبكاء، وهو ما يحتاج أيضا لأشعة وعلاج نفسي، مؤكدا أن تلك هي الحالة التي يعاني منها "الجوكر" بالفيلم.