تجعله أصغر بملياري عام.. دراسة تخالف حسابات العلماء حول عمر الكون

11:25 ص | الجمعة 13 سبتمبر 2019
كوكب الأرض

كوكب الأرض

كتب: الوطن

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أظهرت دراسة جديدة، نشرت هذه الدراسة الجديدة في مجلة "ساينس" الشهيرة، أن عمر الكون قد يكون أصغر بملياري عام عما يقدر العلماء الآن.

وأشارت التقديرات السابقة إلى أن عمر الكون هو 13.7 مليار سنة، إلا أن البحث الجديد يحسب أنه قد يكون نحو 11.4 مليار سنة، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأعاد العلماء في السنوات الأخيرة فتح نقاش فلكي بدا أنه قد تتم تسويته بشأن عمر الكون، والذي يقدرونه بمحاولة قياس مدى سرعة توسع الكون.

ونوهت بعض الحسابات الحديثة إلى أن الكون أصغر سنا، إلا أن تقديرات أخرى ترى أنه قد يكون أقدم.

فيما تعكس التقلبات الضخمة مناهج مختلفة للمشكلة الصعبة المتمثلة في معرفة عمر الكون الحقيقي، وربما يختلف حتى هذا الحساب الجديد بمئات الملايين من السنين بحسب ما يعترف به الباحثون.

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