آبل تعلن عن هاتفها آيفون 11 برو المزود بـ3 كاميرات خلفية

أعلنت شركة آبل عن هاتفها الجديد آيفون 11 برو، خلال مؤتمر آبل الخاص، في مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت الشركة إن آيفون 11 برو سيكون مزودًا بشاشة حجمها 5.8 بوصة، فيما تتوفر النسخ بعدة ألوان وهي الأخضر الباهت والفضي والأبيض واللون االذهبي الذي اعتدنا رؤيته.

أوضحت شركة آبل أن آيفون 11 برو مزودًا برقائق A13، والتي توفر توافق متكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي المزود بها هاتف آيفون، كما أن تلك الرقائق ستساهم في استمرار البطارية في العمل على مدار 5 ساعات.

وسيكون التطور الكبير في الهاتف الجديد آيفون 11 برو، على مستوى الكاميرا، حيث سيأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية متنوعة العدسات، الأولى كاميرا واسعة بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة غالق f/1.8، والثانية عبارة عن كاميرا ultrawide بـ 120 درجة بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة غالق f/2.0، وكاميرا ثالثة للتكبير بفتحة غالق f/2.4 وقدرت تكبير بصري لأربع أضعاف.

وقالت الشركة أن هاتف آيفون 11 برو سيبدأ سعره من 999 دولار أمريكي.