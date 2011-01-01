بث مباشر لمؤتمر آبل Apple Special Event

Apple Special Event
أنطلق منذ قليل، مؤتمر آبل الخاص، في مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أو "حدث آيفون" كما هو متعارف عليه إعلاميا، لأن الشركة اعتادت على إطلاق هواتف جديدة فيه كل عام.
ومن المتوقع أن تكشف آبل في هذا المؤتمر عن 3 هواتف جديدة هي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 ماكس".
واعتادت "أبل" خلال السنوات الماضية، بث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرك بحث "سفاري" على أجهزتها الذكية.
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