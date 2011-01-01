فيديو.. تعرف على سعر ومميزات هاتف آيفون 11

كشف شركة آبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكية، أخيرًا عن هاتفها الجديد آيفون 11، خلال مؤتمر آبل الخاص، في مسرح ستيف جوبز بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

مميزات هاتف آيفون 11

وأعلنت الشركة في مؤتمرها الخاص الذي أقيم اليوم الثلاثاء، عن مميزات هاتف آيفون 11 الجديد، والذي يعتمد بشكل كبير على التصوير سواء الفوتوغرافي أو الفيديو، ويظهر ذلك في شكل الكاميرا، سواء الخلفية أو الأمامية.

- أوضحت آبل أن آيفون 11 سيكون مزود بكاميرا ثنائية، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل عريضة بفتحة 1.8، أما الثانية ستكون بدقة 24 ميجابكسل وأعرض من الأولى بفتحة 2.4 وتدعم التقريب البصري حتى مستويين في الكاميرا العريضة.

- شاشة هاتف آيفون 11 قياس 6.11 بوصة من نوع ريتنا، مزودة بصوت محيطي دولبي، ما يجعل المستخدم يشعر وكأن الصوت يصدر من كامل الهاتف.

- سيتوفر آيفون 11 بتشكيلة ألوان هي البنفسجي، الأبيض، الأخضر، الأصفر، الأسود والأحمر.

- أما عن تصوير الفيديو، قالت شركة آبل إن كاميرا آيفون 11 ستكون قادرة على التصوير بجودة 4k بسرعة 60 إطار في الثانية، وتدعم التصوير البطيء، إلى جانب تزوديها بمزايا خاصة بالاستقرار ومنع الاهتزاز.

- وأوضحت شركة آبل مميزات الكاميرا الأمامية لهاتف آيفون 11، حيث ستأتي بدقة 12 ميجابكسل مع حساس أعرض عند تحريك الجهاز ودعم الوضعية الأفقية، ويمكنها تسجيل الفيديو أيضًا بجودة 4k وسرعة 60 إطار في الثانية وكذلك التصوير البطيء.

سعر هاتف آيفون 11

- وقالت آبل إن سعر آيفون 11 يبدأ من 699 دولار.

يذكر أن شركة "آبل" وجدت صعوبة كبيرة في بيع هواتف "آيفون" السابقة بسبب الأسعار المرتفعة، لذلك حرصت الشركة على طرح آيفون 11 بسعر أقل من الهواتف السابقة.