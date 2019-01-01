من استغلال ابنتهما إلى قبلة البسين.. 3 محطات تنهي مشوار أحمد حسن وزوجته

خلال الفترة الأخيرة، أثار "اليوتيوبرز" الشهيرين أحمد حسن وزوجته زينب، موجة من السخط والغضب بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حينما نشرا فيديوهات لمولودتهما وهي تبكي.

وفي مطلع شهر أغسطس الجاري أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بتقديم بلاغ للنائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب".

وأوضحت العشماوي، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وقالت العشماوي إن الزوجين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، حيث قاما بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقومان فيها بضربها حتى تبكي، وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانقاذ الطفلة.

وبعد ذلك بفترة أفصح "حسن" عن دخله الشهري، الذي يجنيه من فيديوهاته على موقع "يوتيوب"، فقال إنه يصل إلى نحو 30 ألف دولار شهريًا، أي ما يقارب نصف مليون جنيه.

وبالرغم من الضجة الكبيرة والهجوم عليهما من قبل رواد "السوشيال ميديا" لم يكتف أحمد حسن وزينب، بما نشراه سابقا، فنشرا فيديو جديد لطفلتهما "أيلين" دون اعتبار للعقوبات التي قد يتعرضا لها بعد تقديم البلاغ. مقطع الفيديو يجمعه بزوجته وابنته، في طريقهما إلى الوحدة الصحية لاستلام شهادة ميلاد ابنتهما، معبرين عن سعادتهما بذلك.

وبعد موجة شديدة من السخط بين الحقوقيين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قرر الثنائي مغادرة الأراضي المصرية، متجهين إلى دبي.

ونشر أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، صورا عبر خاصية "الاستوري"، له مع زوجته زينب داخل المطار، ثم نشر صورا لهما في الطائرة وهما يتناولان الطعام، وصور للحظة وصولهما إلى الإمارات وأشار إلى برج "خليفة"، قائلا "خلاص إحنا خارج مصر ووصلنا دبي"، مضيفا: "كم هذا منظر جميل".

وجاءت واقعة جديد الأمس الأحد، عندما نشر أحمد حسن وزوجته زينب، مقطع فيديو جديد خلال رحلتهما إلى دبي، حيث يظهران سويًا داخل حمام سباحة، وحمل الفيديو المنشور عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" اسم "أول مرة ننزل حمام السباحة مع بعض.. لحظات رومانسية"، مما عرضهما لهجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، خاصة بعدما طبع أحمد حسن "قبلة" على شفاه زينب في البسين.

وبعد موجة الهجوم يعلن "حسن" فجر اليوم وزوجته زينب، من خلال نشر مقطع فيديو اعتزالهما نهائيا منصات "السوشيال ميديا"، وعزمهما على وقف نشر الفيديوهات، عقب الهجوم اللاذع الذي تعرضا له خلال الفترة الأخيرة.

وقال "حسن" خلال المقطع: "حالتنا النفسية بقت صعبة من الانتقادات، وإحنا خلاص مش هنزل فيديوهات ولا صور تاني"، وأضاف: "اللي بيقولوا إننا بنستغل بنتنا عشان نتشهر، مش صح إحنا مشهورين وعندنا مشاهدات بالملايين من الأول"، ومن جانبها قالت زينب: "الفيديوهات اللي انتوا بتنتقدوها دي أنتم اللي طلبتوها، وكنا بنعمل اللي يبسطكم لأنكم عيلتنا".