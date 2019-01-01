بعد ضجة "استغلال الرضيعة".. أحمد حسن وزينب يغادران مصر

10:05 م | الجمعة 09 أغسطس 2019
أحمد حسن وزينب

أحمد حسن وزينب

كتب: رحاب عبدالراضي

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بعد موجة من السخط بين الحقوقيين، والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استغلال أحمد حسن وزينب، ثنائي مشهور عبر موقع "يوتيوب"، لابنتهما الرضيعة في فيديوهاتهما، غادر الثنائي منذ قليل، الأراضي المصرية، متوجهين إلى دبي.

 

ونشر أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورا عبر خاصية "الإستوري"، له مع زوجته زينب داخل المطار، ثم نشر صورا لهما في الطائرة وهما يتناولان الطعام، وصور للحظة وصولهما إلى الإمارات مشيرين إلى أبراج "خليفة"، قائلا "خلاص إحنا خارج مصر ووصلنا دبي"، مضيفا: "كم هذا منظر جميل".

وكانت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلنت الجمعة الماضية، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت العشماوي، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

 

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وكان أحمد حسن، نشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي يجمعه بزوجته وابنته، في طريقهما إلى الشهر العقاري لاستلام شهادة ميلاد ابنتهما، معبرين عن سعادتهما بذلك، حيث قالت والدتها "زينب": "أنا فرحانة علشان هعرف أطعمّها بعد ما أخد الشهادة، وفرحانة أكتر إني هعرف أسافر بيها زي ما وعدني جوزي أحمد حسن"، وهو ما أثار موجة من السخط بين متابعيهم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عندما نشر فيديو لمولودتهما وهي تبكي. 

 

 

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