أحمد حسن وزينب يحققان 30 ألف دولار.. كيف تربح نصف مليون جنيه شهريا من يوتيوب؟

في الساعات القليلة الماضية، أثار اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وزينب، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة بعدما أفصح "حسن" عن دخله الشهري، الذي قال إنه يصل إلى نحو 30 ألف دولار شهريًا، أي مايقارب نصف مليون جنيه.

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وحول هذا الربح وما يجنيه "حسن" من مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث استشاري تكنولوجيا المعلومات محمد سعيد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" عن كيفية التربح والحصول على راتب شهري مثل "اليوتيوبر" الشهير وبرنامج "الدحيح" وكافة مشاهير السوشيال ميديا.

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تكوين المتابعين

حاول أن تكسب الكثير من الأصدقاء عبر حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، فمن المهم القيام بالإعجاب لحسابات الآخرين من خلال صفحاتهم، وضرورة متابعة أخبار متابعي حسابك والتفاعل معهم إلى أقصى درجة.

كما يجب عرض أفكار وموضوعات جديدة ومهمة والطلب من الأصدقاء والمتابعين أن يعطوا رأيهم بها.

التصوير والديكور الجيد

يحتاج الشخص إلى دفع مبالغ لرفع مستوي القناة الخاصة به على "فيس بوك بريدج أو يوتيوب" بحسب "سعيد": "لازم الواحد يعمل إنتاج كويس وكاميرات ذات جودة عالية بالإضافة إلى الاهتمام بالديكور عند بدء التصوير للمحتوي الذي ستنشره عبر حساباتك المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وعليك تجنب الصور غير الواضحة والتي لا تعبر عن المشهد أو الفكرة المطلوب إيصالها، وعدم رفع الكثير من الصور في وقت واحد، لأن المتابعين لن يقوموا برؤيتها كلها".

النشر بشكل يومي واختيار الوقت المناسب

يجب الحرص على النشر بشكل يومي وتجنب الانقطاع المفاجئ، أو إهمال الحساب، إضافة إلى اختيار الوقت المناسب لكتابة التعليقات ومشاركة الصور كي تكون نسبة قراءتها أو مشاهدتها أعلى، وعدم كتابة التغريدات أثناء الليل أو ساعات النوم.

فريق عمل

يجب أن يكون لدى الشخص فريق عمل متميز يعد له المحتوى الذي يعرضه عبر "السوشيال ميديا"، بخاصة فيديوهات يوتيوب، كما يحدث في برنامج "الدحيح" الذي يمتلك فريق إعداد كاملا يهتم بما سيعرض من منتج ومحتوى للمشاهدين.

التسويق

وأوضح استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن التربح يكون عن طريق امتلاك موقع إلكتروني وعرض المحتوي من خلاله أو من خلال قناتك الخاصة على يوتيوب، "التربح بيعتمد على إن الواحد بيتكلم بنفسه عن المنتج أو يعرض المحتوى عبر قناة السوشيال ميديا المحترفة، سواء إنستجرام أو فيس بوك أو يوتيوب".

وأضاف "سعيد" أن جوجل يشترط الحصول على حد أدنى من المتابعين على قناتك من أجل الموافقة على إعطاء الأموال للشخص وهو 1000 ألف مشترك في القناة، أو أن تصل نسب المشاهدة إلى 4 آلاف في الساعة الواحدة "بيديك فلوس على اللي بتنشره عبر قناتك، وهو بيحط الإعلانات بتاعته لما يحس إنك ذو قيمة أو مؤثر، وكل ما تتشاف أكتر كل ما تاخد فلوس أكتر".

إزاي تكسب 30 ألف دولار شهريا؟

ويرى "سعيد" أن الوصول لهذا المبلغ شهريا صعب، لكن من الممكن الوصول إليه عند وصول عدد متابعيك إلى مليون عبر "يوتيوب"، كما يتشرط أن تتجاوز فيديوهاتك ٣ ملايين مشاهدة خلال الشهر، مع مراعاة توصيات يوتيوب بأن تكون مدة الفيديوهات قصيرة.