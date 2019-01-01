فيديو.. لحظات رومانسية بين أحمد حسن وزينب في دبي: أول مرة حمام سباحة

نشر أحمد حسن وزوجته زينب، مقطع فيديو جديد خلال رحلتهما إلى دبي، حيث يظهران سويًا داخل حمام سباحة.

وحمل الفيديو المنشور عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" اسم "اول مره ننزل حمام السباحه مع بعض .. لحظات رومانسية".

وتأتي رحلة الثنائي إلى دبي بعد موجة من السخط بين الحقوقيين، والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استغلال أحمد حسن وزينب، ثنائي مشهور عبر موقع "يوتيوب"، لابنتهما الرضيعة في فيديوهاتهما.

وكانت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلنت الجمعة الماضية، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت العشماوي، بشأن البلاغ الأول المقدم إلى النائب العام، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وكان أحمد حسن، نشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي يجمعه بزوجته وابنته، في طريقهما إلى الشهر العقاري لاستلام شهادة ميلاد ابنتهما، معبرين عن سعادتهما بذلك، حيث قالت والدتها "زينب": "أنا فرحانة علشان هعرف أطعمّها بعد ما أخد الشهادة، وفرحانة أكتر إني هعرف أسافر بيها زي ما وعدني جوزي أحمد حسن"، وهو ما أثار موجة من السخط بين متابعيهم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" عندما نشر فيديو لمولودتهما وهي تبكي.