جائزة "نسر الموسم" في الأهلي معلول والسولية يتعازمان والجمهور "متشائم"

طرح الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التغريدات القصير "تويتر" استفتاءً حول اختيار أفضل لاعبي الأهلي خلال الموسم المنصرم 2018-2019، ليتفاعل الجمهور مع التصويت مبدين قلقهم إزائه، كما شارك به اللاعبون أيضا.

ووجه الحساب سؤالًا للمتابعين عن أفضل لاعب في الأهلي خلال الموسم: "حان وقت التصويت، من وجهة نظرك مَن مِن لاعبينا يستحق لقب نسر الموسم!؟".

وشارك عدد كبير من جماهير الأهلي في الاستفتاء، كما شارك به اللاعبون أيضا، فسارع عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي، إلى ترشيح علي معلول لجائزة أفضل لاعب، نظرا لما ساهم به من أهداف وأداء خلال الموسم وصناعته الفارق لفريقه، ليرد عليه معلول مرشحا إياه للأفضل.

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ولم يرشح "معلول" السولية فقط، وإنما رشحه ظهير أيمن الفريق اللاعب الشاب محمد هاني، ليرد عليه "معلول" أيضا مغردا: "مستقبل النادي".

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وجائت العديد من التعليقات من قبل الجمهور والتي اتفقت على كون "ظهير أيسر منتخب تونس" الأفضل في صفوف النادي الأهلي هذا الموسم، في المقابل عبر عدد آخر من الجمهور عن خوفهم من هذه الجائزة وعدم تفاؤلهم بها، وذلك نظرا لتراجع مستوى وليد أزارو هذا الموسم بعد ترشيحه للأفضل الموسم الماضي، كما أصيب وليد سليمان بعد ترشيحه لجائزة الأفضل أيضا ليغيب عن الملاعب فترة طويلة من الموسم المنقضي.

وتوالت التعليقاتمن عينة: "اللي هيقول معلول أو صالح جمعة أنا هفجره أنا قولت اهو علشان نبقى على نور، ياريت تلغوا الجائزة دي"، و"لا بلاش إحنا ماشين ببركة ربنا.. بلاش إصابات، إصابات لا"، و"احنا مصدقنا ارتحنا من الإصابات ومن الجوائز دي.. هو علولوو وربنا يستر".

بينما رأى بعض مشجعي الأهلي أن الجمهور هو من يستحق جائزة الأفضل "سر الموسم هذا العام هو.. الجمهور.. لأنه أكتر من تألم وأكتر من تحمل إهانة وكتم الغيظ ونسي وسيطر على دموعه للحفاظ على كبرياء وعظمة النادي وكان هو صاحب الشرارة الأولى في إشعال لهيب الحماس والعودة إلى طريق الانتصار وحصد البطولات".